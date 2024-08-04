Cambiar Ciudad
elDetector

Esa imagen de supuestos karatecas egipcios levantando la bandera palestina no es en los JJOO París 2024, como afirman en redes

Una foto de 2022 de supuestos karatecas apoyando a Palestina está falsamente relacionada con los Juegos Olímpicos de París. Se trata de desinformación; el karate no es una de las 32 disciplinas en competencia en París.

Ivette Franco
Por:
Ivette Franco.
El karate fue incluido como deporte en los Juegos Olímpicos únicamente en 2020. <br>
El karate fue incluido como deporte en los Juegos Olímpicos únicamente en 2020. <br>
Imagen Arlene Fioravanti Müller (Arte) / Harry How - Getty Images (Foto) / Captura de X. <br>

En medio de los Juegos Olímpicos París 2024 circula una imagen en redes sociales que falsamente afirma que deportistas egipcios celebran la victoria de su país con la bandera de Palestina tras derrotar a Israel. Pero esto no es cierto. En elDetector comprobamos que la imagen ni es actual, ni corresponde a los JJOO, por lo que está fuera de contexto.

PUBLICIDAD

“Egipto derrota a Israel en los Juegos Olímpicos y celebran con la bandera de Palestina. Hermoso”, se lee en una publicación que ha superado el millón de reproducciones desde su publicación el 28 de julio de 2024 en X (antes Twitter).

El post incluye una fotografía en la que se ven a tres jóvenes con uniformes de karate sobre los podios de primer, segundo y tercer lugar: dos de ellos sostienen la bandera palestina y el tercero la de Israel. Detrás de los dos primeros lugares se observan sus supuestas nacionalidades, con un proyector que muestra “Egipto”, y detrás del tercer lugar se ve “Israel”. Una publicación similar fue también compartida en Facebook.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:


Dado que la imagen en redes no fue difundida por la cuenta oficial de los Juegos Olímpicos 2024, realizamos una búsqueda inversa de imagen en Google Lens utilizando la fotografía incluida en el clip que circula en redes sociales para identificar su origen. Entre los resultados, encontramos la misma imagen en publicaciones de hace casi dos años que no tiene relación con los Juegos Olímpicos.

Más sobre elDetector

Ni Maduro planteó su renuncia, ni lanzó el desafío a Trump de “atraparlo”: desinformaciones de las tensiones con Venezuela
9 mins

Ni Maduro planteó su renuncia, ni lanzó el desafío a Trump de “atraparlo”: desinformaciones de las tensiones con Venezuela

Noticias Univision
Ni se ha propuesto recortar el año académico, ni hay una prohibición general de uso de celulares: desinformaciones sobre el regreso a clases
5 mins

Ni se ha propuesto recortar el año académico, ni hay una prohibición general de uso de celulares: desinformaciones sobre el regreso a clases

Noticias Univision
En EEUU se vota por correo desde hace 150 años, ahora Trump lo desacredita con cuatro falsedades
10 mins

En EEUU se vota por correo desde hace 150 años, ahora Trump lo desacredita con cuatro falsedades

Noticias Univision
NO es cierto (por ahora) que se haya registrado en Colombia a una niña llamada “Chat Yipití”
2 mins

NO es cierto (por ahora) que se haya registrado en Colombia a una niña llamada “Chat Yipití”

Noticias Univision
Es falso que “cientos” o “miles de animales” hayan abandonado Yellowstone, como dicen en redes
3 mins

Es falso que “cientos” o “miles de animales” hayan abandonado Yellowstone, como dicen en redes

Noticias Univision
Tres infundios de Trump sobre la ayuda a Ucrania y las "seis guerras" que dice haber terminado
6 mins

Tres infundios de Trump sobre la ayuda a Ucrania y las "seis guerras" que dice haber terminado

Noticias Univision
De su promesa de terminar la guerra en 24 horas a que los rusos no usaron las carreteras para intentar tomar Kiev: tres falsedades de Trump sobre el conflicto en Ucrania
6 mins

De su promesa de terminar la guerra en 24 horas a que los rusos no usaron las carreteras para intentar tomar Kiev: tres falsedades de Trump sobre el conflicto en Ucrania

Noticias Univision
Coinbase NO envía códigos de retiro por texto: ese SMS es una estafa
4 mins

Coinbase NO envía códigos de retiro por texto: ese SMS es una estafa

Noticias Univision
La presidenta de México NO dijo que es “bueno para Colombia” que haya muerto el precandidato Miguel Uribe: es IA
5 mins

La presidenta de México NO dijo que es “bueno para Colombia” que haya muerto el precandidato Miguel Uribe: es IA

Noticias Univision
Verificamos cuatro afirmaciones de Trump en su anuncio para “volver segura” a Washington DC
9 mins

Verificamos cuatro afirmaciones de Trump en su anuncio para “volver segura” a Washington DC

Noticias Univision

El 21 de noviembre de 2022, la misma imagen fue incluida en un artículo que señala que “dos karatecas egipcios levantaron la bandera de Palestina tras ganar el primer y segundo lugar en el Campeonato Mundial de Karate Tradicional ITKF” en “un gesto de solidaridad con el pueblo palestino”. En elDetector verificamos que la competencia no corresponde a los Juegos Olímpicos, sino a la Federación Internacional de Karate Tradicional, cuya página web confirma que los dos primeros lugares fueron ocupados por egipcios, el tercero por un israelí y que la competencia ocurrió en Eslovenia.

PUBLICIDAD

Ese mismo día, StopAntisemitism, una organización dedicada a exponer a quienes incitan contra el pueblo y el Estado judío y participan en comportamientos antisemitas, compartió la fotografía en su cuenta oficial de X, pidiendo la descalificación automática de los jóvenes en la competencia en “Eslovenia”.

Además, el karate no es una de las 32 disciplinas presentes en los juegos olímpicos de 2024. La única vez que se incluyó fue en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Egipto no quedó en primero o segundo lugar en ninguna de las categorías masculinas en esas Olimpiadas.

Notas Relacionadas

Es falso que las camas de los JJOO sean “antisexo”: son de cartón por su sustentabilidad

Es falso que las camas de los JJOO sean “antisexo”: son de cartón por su sustentabilidad

Noticias Univision
6 min

Notas Relacionadas

Ese video animado de esculturas bailando no es la “propaganda” de las Olimpiadas París 2024

Ese video animado de esculturas bailando no es la “propaganda” de las Olimpiadas París 2024

Noticias Univision
4 min

Conclusión

Es falso que la imagen, que muestra a dos karatecas egipcios sosteniendo la bandera de Palestina tras vencer a Israel, esté, supuestamente, relacionada con los Juegos Olímpicos de París 2024, como afirman publicaciones en redes sociales. En elDetector verificamos que la imagen no corresponde a las Olimpiadas y está fuera de contexto, ya que circula desde noviembre de 2022. A través de una búsqueda inversa, encontramos que la imagen aparece en publicaciones relacionadas con un campeonato de la Federación Internacional de Karate Tradicional que tuvo lugar en Eslovenia. Además, el karate no fue incluido como disciplina en estos Juegos Olímpicos. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

PUBLICIDAD

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

Lee aquí nuestra metodología y política de corrección. Seguimos el Código de Principios de la International Fact-Checking Network (IFCN), que puedes ver aquí traducido al español. Escribe a la IFCN llenando este formulario si consideras que no estamos cumpliendo ese código.


Envíanos al chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 lo que quieras que verifiquemos:

Relacionados:
elDetectorFalsoFuera de contextoJuegos Olímpicos 2024PalestinaBanderaIsraelEgiptoRedes SocialesDesinformación

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Consuelo
Gratis
Algo azul
¿Quieres ser mi hijo?
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD