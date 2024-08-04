Esa imagen de supuestos karatecas egipcios levantando la bandera palestina no es en los JJOO París 2024, como afirman en redes

El karate fue incluido como deporte en los Juegos Olímpicos únicamente en 2020. <br>

En medio de los Juegos Olímpicos París 2024 circula una imagen en redes sociales que falsamente afirma que deportistas egipcios celebran la victoria de su país con la bandera de Palestina tras derrotar a Israel. Pero esto no es cierto. En elDetector comprobamos que la imagen ni es actual, ni corresponde a los JJOO, por lo que está fuera de contexto.

“Egipto derrota a Israel en los Juegos Olímpicos y celebran con la bandera de Palestina. Hermoso”, se lee en una publicación que ha superado el millón de reproducciones desde su publicación el 28 de julio de 2024 en X (antes Twitter).

El post incluye una fotografía en la que se ven a tres jóvenes con uniformes de karate sobre los podios de primer, segundo y tercer lugar: dos de ellos sostienen la bandera palestina y el tercero la de Israel. Detrás de los dos primeros lugares se observan sus supuestas nacionalidades, con un proyector que muestra “Egipto”, y detrás del tercer lugar se ve “Israel”. Una publicación similar fue también compartida en Facebook.

Dado que la imagen en redes no fue difundida por la cuenta oficial de los Juegos Olímpicos 2024, realizamos una búsqueda inversa de imagen en Google Lens utilizando la fotografía incluida en el clip que circula en redes sociales para identificar su origen. Entre los resultados, encontramos la misma imagen en publicaciones de hace casi dos años que no tiene relación con los Juegos Olímpicos.

El 21 de noviembre de 2022, la misma imagen fue incluida en un artículo que señala que “dos karatecas egipcios levantaron la bandera de Palestina tras ganar el primer y segundo lugar en el Campeonato Mundial de Karate Tradicional ITKF” en “un gesto de solidaridad con el pueblo palestino”. En elDetector verificamos que la competencia no corresponde a los Juegos Olímpicos, sino a la Federación Internacional de Karate Tradicional, cuya página web confirma que los dos primeros lugares fueron ocupados por egipcios, el tercero por un israelí y que la competencia ocurrió en Eslovenia.

Ese mismo día, StopAntisemitism, una organización dedicada a exponer a quienes incitan contra el pueblo y el Estado judío y participan en comportamientos antisemitas, compartió la fotografía en su cuenta oficial de X, pidiendo la descalificación automática de los jóvenes en la competencia en “Eslovenia”.

Además, el karate no es una de las 32 disciplinas presentes en los juegos olímpicos de 2024. La única vez que se incluyó fue en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Egipto no quedó en primero o segundo lugar en ninguna de las categorías masculinas en esas Olimpiadas.

Conclusión

Es falso que la imagen, que muestra a dos karatecas egipcios sosteniendo la bandera de Palestina tras vencer a Israel, esté, supuestamente, relacionada con los Juegos Olímpicos de París 2024, como afirman publicaciones en redes sociales. En elDetector verificamos que la imagen no corresponde a las Olimpiadas y está fuera de contexto, ya que circula desde noviembre de 2022. A través de una búsqueda inversa, encontramos que la imagen aparece en publicaciones relacionadas con un campeonato de la Federación Internacional de Karate Tradicional que tuvo lugar en Eslovenia. Además, el karate no fue incluido como disciplina en estos Juegos Olímpicos. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

