Esa imagen de una densa humareda no es de un accidente de “última hora”: ocurrió en 2021 en Illinois

Una publicación de Facebook incluye una fotografía del incendio de una planta industrial en junio de 2021, haciendo ver que se trata de un hecho actual para que las personas pinchen un enlace que, supuestamente, lleva a un video del siniestro.

Lissy De Abreu
Por:Lissy De Abreu
Se trata de un caso de <i>clickbait</i>, que lleva a una web de contenido promocionado.
Imagen Arlene Fioravanti Müller (Arte) / iStock / Captura de Facebook.

La imagen de una densa humareda, que se ve al fondo de un estacionamiento al aire libre, está siendo compartida en Facebook con un texto que hace creer que se trata de un “horrible accidente” de “última hora”, pero esto es falso. La fotografía está fuera de contexto, pues realmente corresponde a un incendio ocurrido en una planta industrial de Illinois en junio de 2021.

“¡Noticias de última hora! Horrible accidente...Ver más”, dice el texto que acompaña la fotografía, publicada el 11 de septiembre de 2024 en Facebook.

Apareció en medios en junio de 2021

En elDetector hicimos una búsqueda inversa de imagen en Google Lens y encontramos que la fotografía no es reciente y que, por el contrario, aparece en diversas notas publicadas por medios de comunicación en junio de 2021. La misma muestra una explosión ocurrida en una planta industrial de la localidad de Rockton, Illinois, que no dejó víctimas.

Además, notamos que en el primer comentario de la publicación que se comparte en redes sociales en septiembre de 2024, el autor pide hacer clic en un enlace para supuestamente ver un video del siniestro, aunque en realidad el mismo redirige a una página web con contenido promocionado que nada tiene que ver con el accidente.

Por lo anterior, concluimos que se trata de una publicación de tipo clickbait, en las que se utilizan titulares atractivos para hacer que los usuarios pinchen un enlace, llevando así mayor tráfico hacia un sitio web determinado, muchas veces con fines comerciales.

En elDetector hemos verificado otras publicaciones similares en las que se anuncian accidentes ocurridos hace años como si fueran recientes para captar la atención de los usuarios e incentivarlos a hacer clic en enlaces que luego llevan a sitios que no tienen el contenido prometido.

Conclusión

Es falso que la imagen de una gran humareda negra que se ve detrás de un estacionamiento al aire libre corresponda a un accidente de “última hora”, como asegura una publicación compartida en Facebook el 11 de septiembre de 2024. La fotografía está fuera de contexto, pues fue captada en junio de 2021 en la localidad de Rockton, Illinois, y muestra una explosión ocurrida entonces en una planta industrial. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

Lee aquí nuestra metodología y política de corrección. Seguimos el Código de Principios de la International Fact-Checking Network (IFCN), que puedes ver aquí traducido al español. Escribe a la IFCN llenando este formulario si consideras que no estamos cumpliendo ese código.

