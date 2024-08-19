Esa imagen no muestra un accidente de “última hora”: es del desplome de una estructura del metro de Ciudad de México en 2021

Una fotografía en la que se observa el colapso de una estructura que sostenía una vías ferroviarias y dos vagones de color naranja afectados por el desplome, en la que en primer plano se puede ver a decenas de personas que se encuentran tanto delante como detrás de una cinta amarilla de seguridad, no corresponde a un incidente de “última hora” en el metro en México, como asegura falsamente una publicación compartida en Facebook en agosto de 2024. La imagen, en realidad, fue captada durante un accidente ocurrido en mayo de 2021, por lo que está fuera de contexto.

“Ultima [sic] hora se desploma parte del metro en México muri...Ver más”, dice el texto que acompaña la fotografía.

Un caso de ciberanzuelo o clickbait

En elDetector hicimos una búsqueda inversa de imagen en Google Lens y, en las concordancias exactas, encontramos que la fotografía que muestra el derrumbe de unas vías de metro fue publicada originalmente en notas de diversos medios de comunicación en mayo de 2021, cuando un accidente en Ciudad de México (CDMX) dejó más de 20 muertos y decenas de heridos.

En el primer comentario de la publicación de Facebook, el autor invita a los usuarios de la red social a hacer clic en un enlace para, supuestamente, ver un video del accidente, pero en realidad el mismo lleva a un sitio web de contenido promocionado en el que no hay ninguna información de un accidente de metro, sino un texto sobre una supuesta historia de amor.

Por lo anterior, concluimos que se trata de una publicación de tipo clickbait (ciberanzuelo), en la que se usa un titular llamativo para que las personas hagan clic en un enlace y llevar así tráfico hacia un determinado sitio web.

Conclusión

Es falso que esa fotografía de un accidente de metro que circula en Facebook en agosto de 2024, corresponda a un hecho de “última hora” en el que se desplomó “parte del metro” en México. La imagen está fuera de contexto, pues en realidad muestra un incidente ocurrido en mayo de 2021, en el que fallecieron una veintena de personas y decenas resultaron heridas. La publicación es un clickbait (ciberanzuelo), pues usa un titular llamativo para llevar tráfico a un sitio web en el que luego no se da ninguna información sobre el suceso. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

