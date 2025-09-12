La huída de otro tiroteo, una imagen de referencia y la foto alterada de un ataque en Múnich: tres publicaciones en redes que NO muestran al asesino de Charlie Kirk

El país amaneció con el anuncio, hecho por el presidente Donald Trump, de que el sospechoso del asesinato del activista conservador Charlie Kirk fue detenido. “Creo que lo tenemos”, afirmó el mandatario este viernes 12 de septiembre de 2025. Horas antes, el FBI había distribuido fotos y videos que ayudaran a dar con el paradero del atacante.

Al tiempo que avanzaban las investigaciones, en redes sociales circularon imágenes y videos desinformantes que supuestamente mostraban la huida del asesino y su ubicación en el techo de un edificio del campus. En elDetector analizamos tres de esas audiovisuales que no tienen que ver con el momento del asesinato de Kirk.

Búsquedas inversas de imágenes en Google Lens nos ayudaron a determinar la falsedad de las afirmaciones, y demostrar que no son siquiera actuales.

Video 1: Esa grabación en la que se ven unas escaleras grises con negro y un hombre en shorts huyendo, NO muestra la huida del atacante de Kirk.

“Video muestra el escape del verdadero atacante de Charlie Kirk”, se lee, en inglés, en letras superpuestas en una grabación viralizada en X (antes Twitter) y Facebook. En el clip se ve la toma de unas escaleras grises con negro y lo que parece la salida de un edificio de paredes rocosas y barandas de cristal. Luego, un hombre blanco, de suéter negro y shorts negros sale corriendo en medio de un estacionamiento.

Una búsqueda con palabras clave en Google, nos confirmó que el video es de Reno, de un tiroteo en un casino, el pasado 28 de julio de 2025. En la sección de videos de Google aparece la grabación que falsamente atribuyen al atentado contra Kirk.

Las autoridades sí publicaron un video de la huida del atacante de Kirk, pero el real es muy diferente: la filmación muestra un estacionamiento, una persona que corre por un techo con una mochila, desciende a un jardín, y de ahí emprende la huida por un patio paralelo al estacionamiento. En una parte del clip se le ve, incluso, caminando.

Imagen 1: Esa foto aérea del supuesto atacante de Kirk en el techo de un edificio no tiene relación con el asesinato.

“Foto aérea del tirador Charlie Kirk en el tejado en el momento del asesinato”, se lee en un posteo en X, con más de 400,000 visualizaciones. En la imagen se ve a un hombre vestido con jeans, camiseta negra y con un arma larga, parado en lo que parece el techo de un edificio.

Una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens nos llevó a distintas informaciones que apuntan a que el hombre con arma larga en el techo es un pistolero que atacó a un grupo de personas en Múnich , Alemania, en julio de 2016.

Sin embargo, al detallar la fotografía que aparece en el medio noruego VG sobre el tiroteo en Múnich, nos damos cuenta de que, aunque el contexto del estacionamiento y toda la escena en sí es la misma, el supuesto atacante –que dicen erróneamente en redes es quien mató a Kirk– luce diferente.

En la foto de VG, la persona viste jeans, playera negra y lo que parece ser una mochila roja. Además, se ve con el arma apuntando hacia abajo. Mientras que en la que circula en el marco del ataque a Kirk, se ve a un hombre totalmente vestido de negro y con un arma larga apuntando hacia arriba.

Imagen 2: El hombre apuntando con un arma larga desde el techo de un edificio que aparece en esa imagen NO es quien disparó contra el conservador.

Otra afirmación falsa y viralizada usa la foto de un hombre apuntando con un arma larga, en la esquina del techo de un edificio. Dicen que es quien disparó a Charlie Kirk, pero no es así.

Una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens no arrojó resultados específicos sobre el origen de la foto, pero en la pestaña Acerca de esta imagen aparece que se ha usado en internet, al menos, desde hace cinco años. Entre los links de referencia de dónde se ha publicado está el de la web The Onion , la que apuntaron los usuarios en las notas de la comunidad, así como otros dos sitios de usos de imágenes como wallpaper, lo que apunta a que es una imagen de referencia nada más.

En todo caso, esa no es una foto del hombre que disparó a Kirk , porque no es actual y tiene muchos años circulando.

Conclusión

Tras el asesinato del activista conservador Charlie Kirk, circulan en redes sociales videos e imágenes que desinforman. Una grabación viralizada muestra, supuestamente, la huida del atacante, pero en realidad es un video de un pistolero de un tiroteo en un casino en Reno, Nevada, en julio de 2025. Dos imágenes sobre la supuesta localización del agresor en el techo de un edificio se han viralizado también en redes sociales, pero en realidad una muestra la versión intervenida de la foto de un hombre que produjo un tiroteo masivo en Múnich, Alemania, en 2016; y otra muestra a un hombre en la esquina del techo de un edificio, pero no es actual y no tiene nada que ver con Kirk: ilustra un artículo en una web satírica y aparece en sitios genéricos de wallpapers. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

