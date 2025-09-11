El paradero del atacante, la seguridad del evento y otros interrogantes que deja el asesinato de Charlie Kirk

Video Cronología del ataque mortal contra el activista Charlie Kirk en Utah: esto se sabe

Buena parte de Estados Unidos continúa conmocionada tras el asesinato a plena luz del día y ante miles de personas del activista conservador Charlie Kirk, aliado de Donald Trump, cuando hablaba en un evento público en la Universidad del Valle de Utah.

Las autoridades continúan investigando y aseguran estar detrás de más de 200 pistas recibidas para esclarecer el mayor de los interrogantes: quién es y dónde está el atacante del joven de 31 años, que más de 24 horas después continúa prófugo.

Este jueves, la policía dio a conocer algunos de los hallazgos de la pesquisa y también publicó imágenes tomadas por cámaras de seguridad de una “persona de interés”, en un intento para que la ciudadanía pueda ofrecer información que ayude a dar con él a cambio de una cuantiosa recompensa de $100,000.

Mientras tanto, se debate también sobre si el evento público en el que Kirk participaba cuando fue asesinado y el lugar elegido para realizarlo reunía las condiciones necesarias de seguridad en una era de creciente violencia política.

Estos son algunos de los interrogantes que deja hasta el momento el asesinato de Charlie Kirk.

La identidad y paradero del asesino de Charlie Kirk

El atacante, que efectuó un solo disparo desde el tejado de un edificio cercano, seguía prófugo y sin identificar este jueves, más de 24 horas después de comenzar la investigación.

Las autoridades señalaron que el sospechoso, que creen que actuó solo, usó un rifle de cerrojo de alta potencia y saltó del edificio antes de huir a través de un área boscosa cerca de la universidad de Utah.

El FBI difundió dos fotos de una “persona de interés” en el caso, y quien aparece con sombrero, gafas de sol y una camisa negra de manga larga.

Entre las pistas más relevantes, los investigadores están revisando una huella de la palma de una mano y la huella de un zapato encontradas cerca del lugar del tiroteo, así como un rifle de cerrojo Mauser calibre .30 escondido en una toalla en la zona de bosque por la que sospechan que huyó.

Además del cartucho utilizado, en el arma había otras tres balas en el cargador, según información de las fuerzas del orden a la que tuvo acceso AP. El rifle y la munición están siendo analizadas en un laboratorio federal en busca de pistas.

Las autoridades reconocieron que la aparente edad universitaria del sospechoso pudo ayudarle a mezclarse en el campus donde Kirk fue asesinado.

El gobernador de Utah, Spencer Cox, prometió que se castigará al responsable en un estado donde existe la pena de muerte.

Por otra parte, dos personas que fueron detenidas y después liberadas tras el asesinato están recibiendo graves amenazas incluso después de que la policía declarara que no eran sospechosas.

“Estos individuos no eran sospechosos. Eran personas de interés”, declaró este jueves Beau Mason, comisionado del Departamento de Seguridad Pública de Utah. “No merecen ese acoso”.

Tanto el FBI como el Departamento de Seguridad Pública del estado emitieron un comunicado conjunto el miércoles por la noche con los nombres completos de ambas personas, indicando que inicialmente eran consideradas sospechosas.

Expertos legales cuestionaron a las autoridades por revelar las identidades de personas que solo han sido detenidas.

La motivación del atacante que mató a Kirk

La policía no confirmó aún un posible motivo detrás del asesinato ni si existía algún tipo de conexión o conocimiento entre el atacante y la víctima.

Las circunstancias del tiroteo, sin embargo, alimentaron el temor a que formase parte de un repunte de la violencia política que se vive recientemente en EEUU, donde políticos, funcionarios y activistas han sido víctimas de ataques en los últimos años.

De hecho, pese a que la investigación estaba casi por comenzar, el gobernador de Utah no dudó en calificarlo este miércoles de “asesinato político”.

Kirk prodigaba sus ideales conservadores que, en muchas ocasiones, le hacían recibir duras críticas. Era antiabortista, defensor de la mano dura contra la inmigración y del derecho a portar armas.

De hecho, tras un tiroteo masivo en Tennessee en 2023, Kirk declaró que las muertes de ciudadanos por armas de fuego “valen la pena” para preservar los derechos de la Segunda Enmienda a portarlas.

¿Era suficiente la seguridad en el evento donde fue asesinado Kirk?

El evento en el que participaba Kirk cuando fue asesinado había sido anunciado como la primera parada de la “Gira de regreso a EEUU” con la que quería promover su mensaje conservador en encuentros con estudiantes de hasta 15 ciudades.

Utah es un estado conservador donde las tendencias de votación coinciden en gran medida con su política pro-MAGA (“Hagamos grande a Estados Unidos otra vez”), el eslogan de campaña del presidente Trump.

Sin embargo, la visita de Kirk había generado una reacción polarizada en el campus. Una petición online que buscaba que los administradores de la universidad prohibieran su aparición recibió casi 1,000 firmas.

El activista había publicado en X imágenes de recortes de noticias que mostraban que su visita a universidades de Utah estaba generando controversia, junto al texto “¿Qué está pasando en Utah?”.

Aun así, no se sabe si recibió amenazas de muerte específicas u otros indicios de que estaba en peligro.

Finalmente, el joven se presentó este miércoles en el evento con su propio equipo de seguridad, como había hecho en numerosos eventos en otros campus.

Analizando lo ocurrido, personas con experiencia en la protección de funcionarios públicos y de alto perfil creen que se podría haber hecho más para evitar el asesinato, según expertos consultados por AP.

Dichas fuentes cuestionaron si el evento contaba con suficiente personal, pero también reconocieron las limitaciones de las fuerzas policiales del campus y por tratarse de un lugar al aire libre.

Muchos detalles siguen sin aclararse, entre ellos, qué medidas de seguridad precisas se tomaron antes del debate que atrajo a más de 3,000 personas.

Horas después del ataque, Jeff Long, el jefe de policía del campus, dijo que seis de sus agentes estuvieron presentes en el debate y que su departamento se había coordinado con el equipo de seguridad de Kirk.

“Esto es una pesadilla para un jefe de policía”, reconoció Long. “Intentas cubrir tus bases, y desafortunadamente hoy no lo hicimos, y por eso tuvimos este trágico incidente”.

Los estudiantes dijeron a la agencia AP que no vieron detectores de metales ni revisiones de bolsas, aunque el nivel de seguridad parecía ser similar al de otros eventos de la gira nacional de Kirk.

“Probablemente, no tenían suficiente personal de seguridad”, opinó Ron Williams, un exagente del Servicio Secreto de Estados Unidos que trabaja actualmente como consultor de seguridad privada. “Y la razón es porque realmente no vieron la necesidad, especialmente en Orem, Utah, que es un área de baja criminalidad”.

Williams también cuestionó la decisión de realizar el evento al aire libre. Un lugar cerrado, dijo, habría permitido colocar puntos de control de seguridad.

Otro exagente del Servicio Secreto, Joseph LaSorsa, dijo a AP que era imposible “proteger a 3,000 personas” con media docena de oficiales.

“No tenían seguridad perimetral. No tenían elementos de respuesta contra francotiradores. Estaban completamente expuestos”, dijo LaSorsa, quien protegió a tres presidentes durante una carrera de 20 años con el Servicio Secreto.

Al equipo de seguridad de Kirk probablemente le preocupaba más “que las personas se abalanzaran sobre el escenario” o lo molestaran mientras regresaba a su vehículo, dijo Bobby McDonald, un exagente supervisor del Servicio Secreto y actual profesor de Justicia Penal en la Universidad de New Haven.

Un tiroteo de largo alcance, dijo, probablemente ni siquiera estaba en el radar.

¿Cómo pudo el atacante introducir el arma, matar a Kirk y escapar de un evento universitario con miles de personas?

En videos en redes sociales se observa a una persona corriendo a toda velocidad justo después del tiroteo sobre el tejado del Centro Losee de la universidad, a unas 142 yardas donde Kirk fue asesinado.

El activista estaba hablando “en un área baja rodeada de edificios”, según confirmó el jefe de policía del campus, aunque no aclaró si los agentes habían inspeccionado los tejados cercanos.

Esta posición pudo ayudar al atacante a lograr una “línea de fuego directa” para disparar con éxito desde cierta distancia, así como para escapar después mientras los miles de asistentes también corrían despavoridos.

El exagente del Servicio Secreto Williams cree que se debió colocar a un agente uniformado en la parte alta del Centro Losee .

“Si tienes un problema de terreno elevado, tienes que ocuparte de eso primero”, dijo Williams, quien protegió a cuatro presidentes y dignatarios extranjeros en los 22 años que trabajó con el Servicio Secreto. El terreno elevado le da a un tirador “una línea de fuego directa”.

Por otro lado, acercarse a la zona del evento con un arma no parece que hubiera sido complicado para el atacante.

Utah es uno de los 14 estados que permiten cierto nivel de portación oculta de armas de fuego en campus de universidades públicas. En mayo, entró en vigor una ley que permite que cualquier persona lleve un arma en el campus, siempre que tenga al menos 18 años y cuente con un permiso de arma oculta válido en el estado.

Kirk era un ferviente defensor de los derechos de la Segunda Enmienda y había defendido durante mucho tiempo que una población armada hace que todos estén más seguros.

