Es falso que las hispanas deban evitar el ácido fólico y reemplazarlo por otros folatos para prevenir defectos de nacimiento

“No hay ensayos clínicos que usen 5-metiltetrahidrofolato como un sustituto del ácido fólico para prevenir malformaciones congénitas”, dijo Patrick Stover, un bioquímico metabólico y director del Instituto para el Avance de la Salud a Través de la Agricultura, en Texas A&M University. “Eso no significa que no debería funcionar, pero nunca se ha probado. … Así que probablemente sea un sustituto, pero nunca se ha probado, y no sería ético probarlo porque ya hay una solución”. Esa solución, explicó Stover, es consumir ácido fólico.