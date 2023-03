No hay pruebas concluyentes sobre la relación entre el acetaminofén y el autismo o el déficit de atención

Como dijimos, algunos estudios han encontrado que las mujeres que informaron haber tomado acetaminofén durante el embarazo tenían más probabilidades que las que no lo usaron de tener hijos que más tarde presentaron autismo o TDAH. Por ejemplo, un artículo de 2018 publicado en American Journal of Epidemiology, cuyo objetivo fue analizar exhaustivamente los datos de múltiples estudios, encontró un riesgo 34% y 19% mayor de TDAH y autismo, respectivamente, en niños cuyas madres tomaron acetaminofén en el embarazo en comparación con aquellos cuyas madres no lo hicieron.