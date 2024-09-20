Hillary Clinton NO sugirió cárcel para los estadounidenses que publican desinformación

El clip de 19 segundos que circula en redes sociales es apenas un extracto de lo que dijo Clinton.

Es falso que la ex secretaria de Estado y ex candidata presidencial Hillary Clinton haya “sugerido encarcelar a los estadounidenses que publiquen 'desinformación”. Las declaraciones que circulan en decenas de publicaciones en redes sociales están fuera de contexto porque, precisamente, omiten el extracto en que la demócrata menciona que hay ciudadanos estadounidenses prestándose para hacer propaganda a favor de Rusia y del candidato republicano, Donald Trump, para buscar intervenir en las elecciones .

En la entrevista de 9:13 minutos con la periodista Rachel Maddow, de MSNBC, Clinton no habla sobre ciudadanos comunes que divulgan cualquier tipo de desinformación, como sugieren las publicaciones en Facebook y X (antes Twitter).

En redes circula apenas un extracto sin contexto

“Última hora: Hillary Clinton sugiere encarcelar a los estadounidenses que publiquen desinformación”. “Es necesario que haya disuasión”, se lee en una publicación en X, acompañada de un video de la demócrata con más de 69 millones de reproducciones. Mensajes similares, señalando a Clinton de sugerir cárcel para los estadounidenses que desinformen, fueron publicados también en Facebook.

El clip de video de 19 segundos que acompaña los posteos en redes sociales , tiene los subtítulos de lo que dice Clinton. En ellos, se lee: “...y reforzando a Trump en 2016. Pero también creo que hay estadounidenses que están dedicándose a este tipo de propaganda y que deberían ser acusados, ya sea por la vía civil o en algunos casos, incluso, por la vía penal, algo que tendría un mayor poder disuasorio, porque…”. Y ahí se corta.

Con una búsqueda en el canal de YouTube de MSNBC encontramos la declaración que en él hizo Clintonel pasado 16 de septiembre de 2024. Habló con Rachel Maddow de falsedades dichas por Trump, de su apoyo a Kamala Harris y del lema “no volveremos atrás”, así como de la decisión tomada por el Departamento de Estado y el de Justicia de señalar a tres entidades y dos personas por acciones desestabilizadoras de Rusia en el extranjero.

Maddow le consulta a Clinton (min 5:05) sobre esas acciones para tomar medidas contra el Kremlin por interferir en otro ciclo de elecciones “en nombre de Trump”. En el minuto 6:17, Clinton dice que las aplaude, posteriormente habla de la interferencia de los rusos en las elecciones de 2016 y poco después agrega: “Siguen haciéndolo, se han vuelto más sofisticados”.

Propaganda rusa en EEUU

A partir del minuto 7:18, la también ex primera dama denuncia que desde Rusia están usando a estadounidenses para repetir propaganda del Kremlin. Finalmente, en el minuto 7:53 menciona la frase del extracto que circula en redes sociales, y algo más:

“Así que creo que es importante que acusen a los rusos que se comprometieron en interferir directamente en las elecciones de 2016 y el impulso a Trump en 2016. Pero también creo que hay estadounidenses que se dedican a este tipo de propaganda y sí, deben ser acusados civilmente, o incluso, en algunos casos, penalmente. Es algo que sería más disuasorio, porque los rusos, es poco probable, excepto en muy pocos casos, que sean juzgados en Estados Unidos. Usted sabe que no van a un país donde puedan ser extraditados o incluso regresan a Estados Unidos a menos que sean muy tontos. Así que creo que tenemos que descubrir todas las conexiones…”, concluyó Clinton.

En ninguna parte de los 9:13 minutos de entrevista , la ex secretaria de Estado hace referencia a desinformación en general, sino a propaganda, y no se refiere a cualquier estadounidense, sino a aquellos que participen en el entramado de propaganda rusa para interferir en las elecciones presidenciales.

No es la primera vez que se hace una afirmación respecto a las redes sociales y la supuesta posición de los demócratas. Como ya verificamos en elDetector, la candidata presidencial Kamala Harris no pidió que en Estados Unidos se suspenda X (antes Twitter) por “haber perdido sus privilegios".

Conclusión

Es falso que la ex secretaria de Estado y ex candidata presidencial demócrata, Hillary Clinton, haya sugerido cárcel para los estadounidenses que publican desinformación. Las declaraciones que dio el 16 de septiembre de 2024 en MSNBC fueron sacadas de su contexto, porque no hacía referencia a desinformación en general, sino a propaganda, y no se refería a cualquier estadounidense, sino a aquellos que participen en el entramado de propaganda rusa para interferir en las elecciones presidenciales. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

