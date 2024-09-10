Kamala Harris NO se refiere en ese video a que X (antes Twitter) “ha perdido sus privilegios" y debe suspenderse

Publicaciones en redes sociales muestran un video de la candidata demócrata, Kamala Harris, diciendo en una entrevista: “Ha perdido sus privilegios y debería suspenderse”. Los posts afirman que se refería a la plataforma X (antes Twitter), pero es falso que Harris dijera tal cosa. La secuencia está manipulada, pues está editada y no muestra el fragmento en el que se escucha a Harris mencionar a quién se refiere y por qué: Donald Trump y el impacto de lo que escribía en sus redes sociales.

En un mensaje en Facebook se lee: “La candidata demócrata a la presidencia de EEUU, Kamala Harris, ha dicho que la plataforma X debe perder sus privilegios. El propietario, Elon Musk, ha apoyado abiertamente a Donald Trump”. Otro texto en X señala: “Kamala Harris aboga por censurar X en Estados Unidos al estilo de Brasil si es elegida presidenta en noviembre: 'Ha perdido sus privilegios y debería suspenderse'”.

Ambos posteos incluyen la secuencia en la que se ve a Harris vestida con traje azul y blusa blanca y hablando en una entrevista con el presentador de CNN, Jake Tapper ,. De fondo hay varias personas en un evento y algunos fotógrafos.

¿Quieres verificar algo?

La grabación no está completa

En elDetector hicimos una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens a partir de una captura de pantalla de la grabación y encontramos una publicación de X del medio The Hill,del 17 de octubre de 2019 que incluye el video de Harris que circula ahora en 2024.

El texto dice: “Senadora Kamala Harris: El presidente Trump ha perdido sus privilegios y [su cuenta de Twitter] debería ser eliminada... [Los sitios de redes sociales] están hablando directamente con millones y millones de personas sin ningún nivel de supervisión o regulación. Y eso tiene que parar."

Realizamos una búsqueda con palabras claves en Google y encontramos una transcripción de CNN de un evento en vivo que se transmitió el 15 de octubre de 2019 en el que se hizo un análisis del debate de las primarias demócratas de ese entonces.

Al revisar el texto confirmarnos que Harris estaba hablando sobre el entonces presidente Donald Trump. En la conversación con Jake Tapper, Harris se refirió a la solicitud que había hecho durante el debate rumbo a las primarias de 2020, para que X suspendiera la cuenta del expresidente.

“Que ha perdido sus privilegios y que debería ser eliminado. La conclusión es que no se puede decir que hay una regla para Facebook y otra diferente para Twitter. Se debe aplicar la misma regla, debe asumir la responsabilidad de comprender su poder. Están hablando directamente con millones y millones de personas sin ningún nivel de supervisión o regulación, y eso tiene que parar”, dice la demócrata.

La entonces candidata a las primarias demócratas acusó a Trump de intentar intimidar a testigos después de enterarse de que la Cámara de Representantes iba a iniciar una investigación formal en su contra tras recibir una denuncia de un informante que alegaba que Trump había intentado que Ucrania investigara a su posible rival electoral en 2020.

En la misma búsqueda inversa que hicimos, encontramos una publicación de Jake Tapper respondiendo a un usuario que compartió el video afirmando que Harris quería suspender X, acompañada de la transcripción de CNN y con una grabación archivada de 1:11 segundos que muestra la respuesta completa de Harris y no solo el fragmento que circula en redes sociales..

Conclusión

Es falso que Kamala Harris haya dicho en una entrevista con Jake Tapper que quería suspender la red social X. El video que se ha compartido en redes sociales para acompañar esa afirmación está manipulado. Harris se refiere a Donald Trump y sus redes sociales, y no a X. Jake Tapper, presentador de CNN, quien entrevistó a Harris en 2019 compartió un tuit con el fragmento en el que la demócrata menciona a Trump y al impacto que tienen sus publicaciones en X sobre las percepciones de sus seguidores. Luego dice que su cuenta debería ser suspendida. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

