Cambiar Ciudad
elDetector

Kamala Harris NO se refiere en ese video a que X (antes Twitter) “ha perdido sus privilegios" y debe suspenderse

En redes sociales usuarios afirman que al querer eliminar la plataforma la candidata demócrata aboga por la censura.

Abril Mulato Salinas 's profile picture
Por:Abril Mulato Salinas
La grabación muestra una entrevista de 2019 con CNN. <br>
La grabación muestra una entrevista de 2019 con CNN. <br>
Imagen Arlene Fioravanti Müller (Arte) / iStock / Captura de Facebook.

Publicaciones en redes sociales muestran un video de la candidata demócrata, Kamala Harris, diciendo en una entrevista: “Ha perdido sus privilegios y debería suspenderse”. Los posts afirman que se refería a la plataforma X (antes Twitter), pero es falso que Harris dijera tal cosa. La secuencia está manipulada, pues está editada y no muestra el fragmento en el que se escucha a Harris mencionar a quién se refiere y por qué: Donald Trump y el impacto de lo que escribía en sus redes sociales.

PUBLICIDAD

En un mensaje en Facebook se lee: “La candidata demócrata a la presidencia de EEUU, Kamala Harris, ha dicho que la plataforma X debe perder sus privilegios. El propietario, Elon Musk, ha apoyado abiertamente a Donald Trump”. Otro texto en X señala: “Kamala Harris aboga por censurar X en Estados Unidos al estilo de Brasil si es elegida presidenta en noviembre: 'Ha perdido sus privilegios y debería suspenderse'”.

Ambos posteos incluyen la secuencia en la que se ve a Harris vestida con traje azul y blusa blanca y hablando en una entrevista con el presentador de CNN, Jake Tapper,. De fondo hay varias personas en un evento y algunos fotógrafos.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:

La grabación no está completa

En elDetector hicimos una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens a partir de una captura de pantalla de la grabación y encontramos una publicación de X del medio The Hill,del 17 de octubre de 2019 que incluye el video de Harris que circula ahora en 2024.

Más sobre elDetector

Trump vs. Trump: de “No sé nada sobre el Proyecto 2025”, a reconocerlo abiertamente en redes
7 mins

Trump vs. Trump: de “No sé nada sobre el Proyecto 2025”, a reconocerlo abiertamente en redes

Noticias Univision
Trump no ha resuelto siete guerras ni es cierto que Biden nunca alabó la fortaleza del ejército: verificamos lo que dijo el presidente frente al alto mando militar
5 mins

Trump no ha resuelto siete guerras ni es cierto que Biden nunca alabó la fortaleza del ejército: verificamos lo que dijo el presidente frente al alto mando militar

Noticias Univision
Es falso que “todas” las transferencias mayores de 300 dólares deban reportarse al gobierno federal
4 mins

Es falso que “todas” las transferencias mayores de 300 dólares deban reportarse al gobierno federal

Noticias Univision
La Casa Blanca no publicó un gráfico de la caída del desempleo, incluyendo los números del gobierno de Biden, para presumir una mejora
5 mins

La Casa Blanca no publicó un gráfico de la caída del desempleo, incluyendo los números del gobierno de Biden, para presumir una mejora

Noticias Univision
Rusia, EEUU, Palestina e Israel NO comparten grupo del Mundial de Fútbol 2026 (y es fácil verificarlo)
4 mins

Rusia, EEUU, Palestina e Israel NO comparten grupo del Mundial de Fútbol 2026 (y es fácil verificarlo)

Noticias Univision
El post de Tylenol que el Gobierno usa para demostrar su supuesta “asociación” con el autismo es viejo (y engañoso)
7 mins

El post de Tylenol que el Gobierno usa para demostrar su supuesta “asociación” con el autismo es viejo (y engañoso)

Noticias Univision
Ese hombre que se desploma al escuchar su sentencia NO es el acusado de matar a una joven ucraniana en un tren: el video es de 2016
4 mins

Ese hombre que se desploma al escuchar su sentencia NO es el acusado de matar a una joven ucraniana en un tren: el video es de 2016

Noticias Univision
Ni “la huella de carbono es un engaño” ni se perdieron “300,000 niños” durante el gobierno de Biden: revisamos el discurso de Trump ante la ONU
10 mins

Ni “la huella de carbono es un engaño” ni se perdieron “300,000 niños” durante el gobierno de Biden: revisamos el discurso de Trump ante la ONU

Noticias Univision
De la supuesta “asociación” entre el autismo y el Tylenol a “los amish y Cuba prácticamente no tienen autismo”: verificamos la conferencia prensa de Trump y Kennedy Jr.
12 mins

De la supuesta “asociación” entre el autismo y el Tylenol a “los amish y Cuba prácticamente no tienen autismo”: verificamos la conferencia prensa de Trump y Kennedy Jr.

Noticias Univision
Ni con una playera de Trump, ni con una de Harris-Walz: esas fotografías del acusado de asesinar a Charlie Kirk NO son reales
4 mins

Ni con una playera de Trump, ni con una de Harris-Walz: esas fotografías del acusado de asesinar a Charlie Kirk NO son reales

Noticias Univision

El texto dice: “Senadora Kamala Harris: El presidente Trump ha perdido sus privilegios y [su cuenta de Twitter] debería ser eliminada... [Los sitios de redes sociales] están hablando directamente con millones y millones de personas sin ningún nivel de supervisión o regulación. Y eso tiene que parar."

PUBLICIDAD

Realizamos una búsqueda con palabras claves en Google y encontramos una transcripción de CNN de un evento en vivo que se transmitió el 15 de octubre de 2019 en el que se hizo un análisis del debate de las primarias demócratas de ese entonces.

Al revisar el texto confirmarnos que Harris estaba hablando sobre el entonces presidente Donald Trump. En la conversación con Jake Tapper, Harris se refirió a la solicitud que había hecho durante el debate rumbo a las primarias de 2020, para que X suspendiera la cuenta del expresidente.

“Que ha perdido sus privilegios y que debería ser eliminado. La conclusión es que no se puede decir que hay una regla para Facebook y otra diferente para Twitter. Se debe aplicar la misma regla, debe asumir la responsabilidad de comprender su poder. Están hablando directamente con millones y millones de personas sin ningún nivel de supervisión o regulación, y eso tiene que parar”, dice la demócrata.

La entonces candidata a las primarias demócratas acusó a Trump de intentar intimidar a testigos después de enterarse de que la Cámara de Representantes iba a iniciar una investigación formal en su contra tras recibir una denuncia de un informante que alegaba que Trump había intentado que Ucrania investigara a su posible rival electoral en 2020.

En la misma búsqueda inversa que hicimos, encontramos una publicación de Jake Tapper respondiendo a un usuario que compartió el video afirmando que Harris quería suspender X, acompañada de la transcripción de CNN y con una grabación archivada de 1:11 segundos que muestra la respuesta completa de Harris y no solo el fragmento que circula en redes sociales..

Notas Relacionadas

Ese video de Kamala Harris diciendo que la inflación se “trata de que el costo de vida aumente” está manipulado

Ese video de Kamala Harris diciendo que la inflación se “trata de que el costo de vida aumente” está manipulado

Noticias Univision
4 min

Notas Relacionadas

Es engañosa la afirmación de Donald Trump Jr. de que a Kamala Harris la pusieron “a cargo de la frontera”

Es engañosa la afirmación de Donald Trump Jr. de que a Kamala Harris la pusieron “a cargo de la frontera”

Noticias Univision
5 min

Conclusión

Es falso que Kamala Harris haya dicho en una entrevista con Jake Tapper que quería suspender la red social X. El video que se ha compartido en redes sociales para acompañar esa afirmación está manipulado. Harris se refiere a Donald Trump y sus redes sociales, y no a X. Jake Tapper, presentador de CNN, quien entrevistó a Harris en 2019 compartió un tuit con el fragmento en el que la demócrata menciona a Trump y al impacto que tienen sus publicaciones en X sobre las percepciones de sus seguidores. Luego dice que su cuenta debería ser suspendida. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

PUBLICIDAD

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

Lee aquí nuestra metodología y política de corrección. Seguimos el Código de Principios de la International Fact-Checking Network (IFCN), que puedes ver aquí traducido al español. Escribe a la IFCN llenando este formulario si consideras que no estamos cumpliendo ese código.

Envíanos al chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 lo que quieras que verifiquemos:

Relacionados:
elDetectorFalsoManipuladoElecciones en Estados Unidos 2024Desinformación

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
Tomy Zombie
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD