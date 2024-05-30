Es falso que el tribunal electoral de Georgia pidió disculpas por supuestamente haber contado tres veces votos por Biden en 2020

La narrativa de supuesto fraude en Georgia en 2020 ha resurgido en varias ocasiones.

“El Tribunal de elecciones en Georgia pide disculpas porque en el 2020 se contaron 6,000 votos a favor de Biden 3 veces”, dice la publicación compartida el 22 de mayo de 2024 en Facebook, mientras que un comentario de la persona que la difundió puntualiza que el supuesto caso de “fraude” ocurrió en el condado de Fulton.

En elDetector hicimos varias búsquedas con palabras clave en inglés en Google y no encontramos ninguna información en sitios web confiables sobre la supuesta disculpa del organismo electoral de Georgia, cuando en un caso de tanto interés mediático como este –y especialmente en un año electoral, como 2024– se esperaría que numerosos medios de comunicación difundieran la supuesta noticia.

Entonces, contactamos vía correo electrónico con la Secretaría de Estado de Georgia –que atiende los asuntos comiciales– y desde su departamento de prensa nos respondieron que la afirmación de la publicación que estamos verificando respecto a la supuesta disculpa ofrecida por las autoridades electorales de ese estado es “falsa”.

También nos comunicamos con el condado de Fulton por correo electrónico y nos aseguraron igualmente que se trata de “una afirmación falsa”.

Incluso el expresidente Donald Trump enfrenta un caso por interferencia electoral en ese estado en los comicios de 2020.

Conclusión

Es falso que el tribunal electoral de Georgia pidió disculpas por haber contado tres veces 6,000 votos a favor de Joe Biden en las elecciones que lo llevaron a la presidencia en 2020, como asegura una publicación en Facebook. La Secretaría de Estado de Georgia y el condado de Fulton, mencionado en un comentario del autor del post como el lugar donde supuestamente ocurrió el triple conteo, confirmaron a elDetector que la afirmación es falsa. Además, no hay información sobre la presunta disculpa en ningún medio de comunicación confiable. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

