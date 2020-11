Tres cosas que debes saber sobre las falsedades del conteo y reconteo de votos en Georgia

La decisión del reconteo en Georgia fue anunciada por su secretario de estado, Brad Raffensperger, el 6 de noviembre por la diferencia mínima de votos entre los dos candidatos. En su cuenta de Twitter, Trump ha emplazado varias veces, al gobernador de ese estado, Brian Kemp -también republicano-, a que propicie la comparación de firmas en "miles de boletas no contadas". El presidente escribió también que el reconteo " es un chiste ".

Parte de las acusaciones del equipo de campaña de Trump se centran en errores humanos que posteriormente se solventaron y que, como las las propias autoridades admitieron, no alteraron los resultados. Desde antes del 3 de noviembre se anticipaba que Georgia, junto con Arizona, Pennsylvania, Florida, Michigan, Wisconsin, Carolina del Norte, Iowa y Ohio, sería un estado clave para definir la elección.

1- No hubo boletas inadmisibles en Georgia

En una de las primeras verificaciones de hechos que publicamos comprobamos que no se identificaron 132,000 boletas electorales como "probablemente inadmisibles' en el condado de Fulton, Georgia. El rumor comenzó en las redes sociales y se volvió tan grande que las autoridades, al ser consultadas por uno de nuestros aliados sobre la acusación, respondieron a él . "El condado de Fulton tiene conocimiento de las acusaciones de que 132,000 boletas están 'marcadas'. Estas afirmaciones son simplemente falsas y sin fundamento. Ciertas agencias de noticias han hecho circular esta información sin comunicarse con el condado de Fulton para su confirmación", dijeron funcionarios del condado a Lead Stories .

2- Dominion no eliminó votos a favor de Trump. Ni en Georgia ni en Michigan