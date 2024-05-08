Corte de apelaciones de Georgia considerará petición de Trump de descalificar a la fiscal Fani Willis en el caso de interferencia electoral

Video Revés para abogados de Trump en intento por descalificar a fiscal de Georgia: testigo no dijo lo que esperaban

La Corte de Apelaciones de Georgia anunció este miércoles que considerará la petición de los abogados del expresidente Donald Trump y sus coacusados para descalificar a la fiscal de distrito Fani Willis en el caso de interferencia electoral durante los comicios presidenciales de 2020.

La corte indicó que escuchará la apelación de Trump y otros que impugnan el fallo del juez Scott McAfee que permitió a Willis permanecer en el caso tras revelarse una relación entre ella y el fiscal especial Nathan Wade.

La decisión retrasa aún más el juicio, por lo que es improbable que se resuelva antes de las elecciones presidenciales de noviembre.

Y esto se debe a que una vez que la corte de apelaciones se pronuncie, la parte perdedora podría acudir a la Corte Suprema de Georgia.

El principal abogado de Trump en Georgia, Steve Sadow, dijo a la cadena ABC News "que el expresidente espera presentar argumentos ante la corte de apelaciones sobre por qué el caso debería ser desestimado y por qué Willis 'debería ser descalificada por su mala conducta en este proceso político injustificado e injustificado'".

Wade renunció hace unas semanas al cargo luego de que el juez de la Corte Superior del condado de Fulton, Scott McAfee, indicara que por la apariencia inapropiada de la situación entre Willis y Wade, uno de los dos debía apartarse del cargo.

El juez McAffee no determinó que la relación de Willis con el fiscal especial Nathan Wade constituyera un conflicto de intereses. Sin embargo, dijo que creó una “apariencia de incorrección” que infectó al equipo de la Fiscalía.



Desde que se reveló la relación entre Fani Willis y Nathan Wade en enero, la atención se desvió de la supuesta intención de Trump y sus aliados de revertir las elecciones presidenciales de 2020 en Georgia que se presentó en agosto del año pasado, y se centró en los detalles del romance entre los dos fiscales.

Cómo se llegó al caso contra Fani Willis

La relación de Willis y Wade quedó expuesta por primera vez en una moción presentada por un abogado del coacusado de Trump, Michael Roman, que buscaba que se desestimara la acusación y prohibir a Willis y Wade y sus oficinas continuar procesando el caso. La moción alega que Willis y Wade ya estaban saliendo cuando ella lo contrató como fiscal especial para el caso electoral en noviembre de 2021.

Los abogados de Trump y algunos de sus coacusados acusaron a Willis y Wade de mentir sobre cuándo comenzó su relación, y le dijeron al juez Scott McAfee que mantener a la fiscal amenaza con socavar la confianza del público en el procesamiento de enormes consecuencias.

La atmósfera de telenovela creada por los testimonios sobre la relación romántica, eclipsó, al menos por un tiempo, los cargos subyacentes que acusan al expresidente Trump de trabajar para revertir su derrota electoral de 2020 en un intento desesperado por aferrarse al poder.

El caso de Georgia contra Trump es el más extenso de los cuatro casos penales contra el republicano.

Esta misma semana, el juez Scott McAfee, escribió en una orden que seis de los cargos de la acusación deben ser anulados, incluidos tres contra Trump. Pero la orden deja intactos otros cargos, y el juez escribió que los fiscales podrían solicitar una nueva acusación por los cargos que desestimó.