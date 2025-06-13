Está fuera de contexto ese video de un ataque nocturno con misiles en el que destaca un edificio alto y de color claro, que afirman es del actual bombardeo de Israel a Irán

Un video que muestra un ataque nocturno con misiles, grabado desde lo que parece ser un balcón, y en el que destaca un edificio alto de color claro entre otras edificaciones más pequeñas, está siendo difundido en redes sociales en el marco del ataque lanzado por Israel contra Irán este viernes 13 de junio de 2025. Sin embargo, está fuera de contexto: circula al menos desde octubre de 2024 y numerosas publicaciones lo vinculan a una ofensiva de Irán contra Israel en ese entonces.

PUBLICIDAD

“Ahora. Ataque masivo de Israel a la capital de Irán. Así se ve por parte de la televisión lo que sucede en este momento”, dice una publicación en X (antes Twitter) de la madrugada del 13 de junio de 2025, que comparte el video del ataque nocturno que estamos analizando. Otro post, con la misma grabación y también difundido en la madrugada de este viernes en X, dice: “Urgente. Mientras amanece en Irán, imágenes muestran incendios activos tras los bombardeos de Israel”.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:

Diversas publicaciones ubican las imágenes en Tel Aviv en 2024

El segundo de los videos atribuye las imágenes a una cuenta de X llamada MonitorX, así que en elDetector revisamos ese perfil y encontramos el mismo video con información sobre el conflicto entre Israel a Irán, pero publicado en la mañana del 12 de junio de 2025 –antes de que se diera la actual ofensiva– y con la anotación entre paréntesis de que la grabación es de Tel Aviv y corresponde a “misiles iraníes lloviendo sobre Israel en [la operación] True Promise-2”. Un operativo que tuvo lugar en octubre de 2024.

PUBLICIDAD

Hicimos también una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens y en el apartado “acerca de esta imagen”, el buscador apuntó que “las imágenes similares son de hace al menos 8 meses”. Entre los resultados aparecieron dos publicaciones de octubre de 2024, una de TikTok y una de Facebook, en las que se dice que la grabación muestra un ataque iraní sobre Tel Aviv, lo que coincide con la fecha y lugar de la llamada operación “True Promise-2”.

Conclusión

Está fuera de contexto ese video de un ataque nocturno grabado desde lo que parece ser un balcón y en el que destaca un edificio de color claro en medio de otras edificaciones más pequeñas. Aunque está siendo difundido en redes sociales como si correspondiera al ataque lanzado este viernes 13 de junio de 2025 por parte de Israel contra Irán, en realidad circula en internet al menos desde octubre de 2024 en diversas publicaciones que aseguran que se trata de un ataque iraní contra Tel Aviv. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

PUBLICIDAD

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.