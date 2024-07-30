Kamala Harris no dijo que hay que “buscar reducir la población”: es un video fuera de contexto

La grabación muestra un error de la vicepresidenta durante un discurso en 2023.

Publicaciones en Facebook afirman que en un video (que no es actual) en el que aparece la vicepresidenta Kamala Harris, demuestra que la funcionaria “busca reducir la población”, pero a las publicaciones les falta contexto. Aunque la grabación es real, los mensajes no explican que lo que muestra de una equivocación que Harris cometió durante un discurso el 14 de julio de 2023 y que fue aclarada en su momento.

“Kamala Harris: ‘Cuando reducimos la población, más de nuestros hijos pueden respirar aire limpio y beber agua limpia’. Te lo dice en la cara tú eres la población a reducir. Para que sus hijos puedan respirar aire limpio”, se lee en redes sociales.

En el video que circula en Facebook Harris aparece diciendo: “Cuando invertimos en energía limpia y vehículos eléctricos y reducimos la población, más niños podrán respirar aire limpio y beber agua limpia”. Después se repite el fragmento en donde dice “reducimos la población”, pero en cámara lenta.

El video muestra un error

Desde elDetector hicimos una búsqueda inversa de imágenes en Google con una captura de la grabación y encontramos que el video circula desde el 14 de julio de 2023. El discurso de la actual vicepresidenta fue parte de un evento en el que la administración Biden-⁠Harris anunció una iniciativa de 20.000 millones de dólares para impulsar la inversión en proyectos de energía limpia y combatir la crisis climática.

Durante su intervención, Harris mencionó que la iniciativa ayudaría a lograr el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a la mitad para 2030 y a alcanzar emisiones netas cero para 2050. Posteriormente señaló que también tendría un impacto en la salúd pública.

Es entonces, en el minuto 58:10 , que Harris dijo: “Cuando invertimos en energía limpia y vehículos eléctricos y reducimos la población, más niños podrán respirar aire limpio y beber agua limpia”.

En ese momento, la vicepresidenta continuó hablando con normalidad, sin embargo al buscar la transcripción del evento en la web de la Casa Blanca, encontramos que lo que iba a decir Harris era ”reducimos la contaminación” y no “reducimos la población”, como lo hizo. En la transcripción la palabra población aparece tachada y contaminación aparece entre corchetes a manera de aclaratoria.

No es la primera vez que se comparte el video

En 2023, usuarios en redes sociales también retomaron el video de Harris para criticar su comentario, sin explicar que se había tratado de un simple error que había sido reconocido y corregido por la Casa Blanca.

Por ejemplo, Joe Pags, un locutor de radio de tono conservador, lo publicó en su cuenta de Instagram el 14 de julio de 2023 y añadió que Harris “no debía decir eso en voz alta”. Luego comentó: “¿Reducir la población? Por eso se impulsa el aborto. Por eso se impulsa la ideología trans. Ahora lo entiendo".

También en ese entonces otros verificadores determinaron que Harris “se había equivocado al hablar” y que no había dicho que quería “reducir la población” de manera consciente.

También el 15 de julio de 2023, el New York Post se refirió a los comentarios de la vicepresidenta sobre “reducir la población” como un error. La nota publicada ese día se titula: “Kamala Harris dice que Estados Unidos debe ‘reducir la población’ para luchar contra el cambio climático en su último error”.

Conclusión

Le falta contexto a las publicaciones acompañadas de un video que aseguran que la vicepresidenta, Kamala Harris propuso reducir la población o. La grabación muestra el fragmento de un discurso que ocurrió el 14 de julio de 2023, cuando Harris anunció una iniciativa para invertir millones de dólares para impulsar la inversión en proyectos de energía limpia y combatir la crisis climática. Ese día, cometió un error y dijo “reducir la población” en lugar de decir “reducir la contaminación”, ese error es retomado y corregido en la transcripción del evento. También otros verificadores y medios determinaron que lo dicho por la virtual candidata demócrata se trató de un error al hablar desde 2023. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

