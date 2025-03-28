Esas fotos de personas en una pared de ladrillos NO son del rancho de Jalisco donde se descubrió un “centro de adiestramiento” de narcotraficantes

Publicaciones en Facebook y en X (antes Twitter) muestran dos fotografías, una de cinco personas arrodilladas y otra de dos personas usando un traje blanco, frente a dos paredes de ladrillo rojo, para afirmar que ambas se tomaron en un rancho de Teuchitlán, en Jalisco , México, donde recientemente se encontró lo que las autoridades han descrito como un “centro de adiestramiento” de narcotraficantes . Pero eso es falso. Las imágenes están fuera de contexto, pues están ligadas a un caso de desaparecidos que ocurrió en agosto de 2023 y muestran una propiedad en Lagos de Moreno , otra ciudad en Jalisco a 243 kilómetros (151 millas) de distancia.

“Esta foto es del mismo rancho pero en 2023 #Teuchitlán”, dice un mensaje compartido cientos de veces en Facebook y más de 8,000 veces en X, que incluye dos fotografías tomadas frente a dos paredes de ladrillo. En la primera se ve a cinco hombres —dos vestidos con playera blanca y tres con playera negra— arrodillados y maniatados; en la segunda se ve a un hombre portando un traje blanco y guantes negros que está agachado y a su lado se ve el brazo de otra persona vestida de la misma manera.

En las dos imágenes se señalan tres elementos en común dando a entender que la segunda foto se tomó en el mismo lugar, pero no en 2023. Con un círculo amarillo se muestra una mancha oscura en un ladrillo que se encuentra en la pared del fondo; con un círculo rosa se muestra un exceso de cemento en la esquina de la ventana que se encuentra en la pared del lado derecho; y con una línea roja se señala la ventana con herraje rojo que se encuentra en la pared del lado derecho.

Las fotos no muestran el rancho de Teuchitlán

En las historias se detalla que, según datos de la Fiscalía de Jalisco, los jóvenes fueron secuestrados por miembros de un cartel y trasladados a una finca ubicada en la colonia La Orilla del Agua, en Lagos de Moreno , en donde fueron torturados y eventualmente asesinados. Los textos incluyen las imágenes que estamos verificando y las sitúan en dicha propiedad.

Un reporte del medio mexicano Milenio, por ejemplo, detalla que el lugar en donde se tomó la fotografía de las cinco víctimas arrodilladas y que en su momento se filtró en redes sociales, coincide con las características del lugar en donde la Fiscalía de Jalisco realizó un allanamiento. La imagen del cateo es la segunda foto que se incluye en los posts y en la que se ve a el hombre vestido de blanco y con guantes negros, pero esta sí muestra de cuerpo completo al segundo individuo vestido de la misma manera.

Hicimos una nueva búsqueda inversa de imágenes de esta última fotografía y hallamos una publicación de la Fiscalía de Jalisco del 16 de agosto de 2023, sobre el caso de los cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno. El texto explica que la Fiscalía encontró indicios de que pudieron haber estado en una propiedad de esa localidad, ubicada a 243 kilómetros (151 millas) de Teuchitlán, e incluye varias fotografías, entre ellas la de los dos hombres vestidos de blanco que estamos chequeando, otra de una construcción de ladrillos rojos y otras que muestran tomas área del lugar.

Comparamos estas imágenes con las fotografías de la Fiscalía de Jalisco, disponibles en los reportes de Univision Noticias sobre el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, y confirmamos que ninguna coincide o se asemeja. Tampoco se parecen a las publicadas en reportes de varios medios que informaron sobre una visita reciente al rancho en Teuchitlán, realizada el 21 de marzo de 2025.

Conclusión

Es falsa la afirmación de publicaciones en redes sociales de que dos fotografías de personas frente a una pared de ladrillo rojo se tomaron en el rancho de Teuchitlán, en Jalisco, donde recientemente se encontró un “centro de adiestramiento” de narcotraficantes . Las imágenes están fuera de contexto, pues están ligadas a un caso de desaparecidos que ocurrió en agosto de 2023 y muestran una residencia en Lagos de Moreno, otra ciudad en Jalisco. Además, tras compararlas con las fotografías oficiales del rancho de Teuchitlán no encontramos coincidencias entre ellas. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

