Esa foto de la torre Eiffel iluminada con la bandera de Israel no es actual: es de hace seis meses

La fotografía original fue compartida por embajadas de Francia en sus redes sociales.

PUBLICIDAD

“La Torre Eiffel anoche en París, Francia. Apoyo total a Israel”, dicen publicaciones difundidas en Facebook entre el 14 y el 16 de abril de 2024, que muestran todas la misma imagen y suman miles de reacciones y cientos de comentarios.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:





En cuanto a la imagen como tal, en esta comparación notamos que el ángulo, el encuadre, así como las cabezas desenfocadas de las personas que se encuentran observando el monumento, son exactamente iguales en la fotografía compartida en octubre de 2023 que en la que está circulando en abril de 2024 como si fuera actual.

Además, hicimos una búsqueda por palabras clave en inglés en la sección de noticias de Google y no hallamos ninguna nota periodística reciente que mencionara que la torre Eiffel fue iluminada con la bandera de Israel en lo que va de abril de 2024. En cambio, hay decenas de informaciones que se refieren al homenaje rendido en el monumento francés a las víctimas de los ataques de Hamas de octubre de 2023.

PUBLICIDAD

En esa ocasión, la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, y la cuenta oficial de la torre Eiffel publicaron un post conjunto en Instagram con una imagen del monumento iluminado con la bandera israelí, mientras que en abril de 2024 no encontramos ninguna publicación por el estilo en sus perfiles en esa red social.

En elDetector consultamos también a la sociedad encargada de administrar la torre, pero no habíamos recibido respuesta al momento de publicar esta verificación.

Conclusión

Es falso que esa fotografía de la torre Eiffel iluminada con la bandera israelí que circula en redes sociales corresponda a un acto de apoyo a Israel tras el ataque sufrido por ese país por parte de Irán a mediados de abril de 2024. La imagen está fuera de contexto pues realmente fue captada por una fotógrafa del Ministerio para Europa y de Asuntos Exteriores francés en octubre de 2023, cuando el icónico monumento lució el pabellón de Israel en homenaje a las víctimas de los ataques de Hamas: un hecho que fue reseñado en su momento por decenas de medios de comunicación. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

PUBLICIDAD

Envíanos al chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 lo que quieras que verifiquemos: