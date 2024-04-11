Esta foto de un edificio semiderruido en Taiwán por un terremoto no es actual: fue tomada en 2018

La imagen se presenta en una publicación con otras fotos que sí son de 2024.

Está fuera de contexto la imagen de un edificio semiderruido relacionada con el terremoto que golpeó Taiwán el 3 de abril de 2024 y que se ha compartido en Facebook . La fotografía sí fue tomada en ese país durante un sismo, pero en febrero de 2018, seis años antes.

El post analizado pide orar por los fallecidos en el terremoto de magnitud 7.4 de principios de abril e incluye cuatro imágenes: la instantánea que estamos verificando junto a otras tres, estas sí, de edificios afectados por el reciente sismo.

“Oremos por las decenas de heridos y atrapados en los escombros en Taiwán, tras el terremoto de 7.4. El más fuerte en los últimos 25 años. Al menos una decena de muertos confirmados”, señala el mensaje.

El edificio que aparece en la foto que no es actual se ve inclinado hacia la izquierda y con ventanales verde azulados visibles en una de sus esquinas.

Una foto de 2018 de la agencia AP

Una búsqueda inversa de la imagen en Google arroja varios resultados que la ubican en la ciudad turística de Hualien, en el este de Taiwán, tras el terremoto de magnitud 6.4 que sacudió el país en 2018. Una de esas publicaciones es la de Univision Noticias , que atribuye la imagen a la agencia de noticias estadounidense Associated Press (AP).

Tras una nueva indagación en la sección de fotografías en la web de esta agencia con las palabras clave, en inglés, “hualien terremoto 2018” , encontramos la instantánea . En su descripción explican que la misma se tomó el 7 de febrero de 2018, un día después del “fuerte terremoto que sacudió la costa este de Taiwán” y que dejó 17 fallecidos .

Conclusión

La foto de un edificio semiderruido inclinado hacia la izquierda está fuera de contexto, ya que no corresponde al terremoto del 3 de abril de 2024 en Taiwán, como se comparte en un post en Facebook, sino a un sismo que afectó a esta isla asiática en febrero de 2018, hace más de seis años. La imagen original se encuentra en el archivo fotográfico de la agencia AP, donde se confirma tal fecha. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

