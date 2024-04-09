Es falso que esta imagen sea de los rescates tras el terremoto en Taiwán del 3 de abril: está generada con inteligencia artificial

En la composición se aprecian errores típicos cometidos por la aplicaciones de IA al generar contenido visual.

Es falsa la imagen en la que aparentemente se ven a equipos de rescate en una zona afectada por el terremoto de magnitud 7.4 que golpeó Taiwán el 3 de abril de 2024 y que dejó más de una decena de fallecidos: la supuesta fotografía está creada utilizando inteligencia artificial (IA).

PUBLICIDAD

En la foto falsa, compartida en Facebook , se pueden ver lo que serían varios vehículos de emergencias e integrantes de los equipos de rescate en una zona de la capital, Taipei, donde el temblor habría afectado, dejando varios edificios semiderruidos. Al fondo, a la izquierda, se aprecia el conocido edificio Taipei 101 , que destaca en el panorama de la ciudad taiwanesa. El post incluye un texto que dice que la imagen es del terremoto que “sacudió Taiwán” y fue publicado el 4 de abril, un día después del reciente sismo en ese país. Al final del mensaje, se añaden hashtags como “#TerremotoTaiwán”.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:

Positivo por IA y nada en medios

PUBLICIDAD

Además, al observar la imagen con detenimiento se detectan errores típicos de una creación con IA, sobre los cuales ya hemos escrito en elDetector . Por ejemplo, vemos que algunos de los vehículos de emergencia tienen un tamaño desproporcionado (todos los recuadros) y varias puertas y ventanas no siguen un patrón geométrico coherente, están deformes o los bordes son confusos (recuadros azules). En uno de ellos, se suma que sus luces traseras, puestas en diagonal, se reflejan de forma horizontal (recuadro verde).

Imagen Captura de Facebook.

Además, una búsqueda inversa de la imagen en Google , Yandex y Bing no arrojó ningún resultado de la supuesta foto publicada en algún medio de comunicación de reconocido prestigio.

Conclusión

Es falsa la imagen en la que se ven vehículos de rescate y miembros de esos grupos en lo que sería una de las zonas de Taipei, capital de Taiwán, afectada por el terremoto del pasado 3 de abril. Tras pasar la supuesta foto por varias aplicaciones que detectan si una imagen ha sido generada con inteligencia artificial, el resultado dio positivo. Además, la imagen contiene varios errores en los que suele incurrir este tipo de tecnología: problemas a la hora de generar bordes y proporciones, como se aprecian en varios de los vehículos de la composición. También hicimos una búsqueda inversa en los principales motores de internet y no arrojó ningún resultado en el que la supuesta instantánea se haya publicado en un medio de comunicación de prestigio. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

PUBLICIDAD

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.