Esa foto NO muestra “mexicanos deportados aventándose” de un avión: son personas huyendo de los talibanes en 2021

La imagen que circula en redes posiblemente es una captura de pantalla de un video.

Circula en Facebook una fotografía de un avión en vuelo, en la que se distinguen dos puntos en el cielo, rodeados dedos círculos rojos de señalización. La publicación afirma que se trata de “mexicanos deportados [que] se aventaron de aviones en pleno vuelo”, pero eso es falso. La imagen está fuera de contexto porque ni es actual, ni muestra a mexicanos expulsados de Estados Unidos, sino a personas huyendo de los talibanes de Kabul , en 2021.

Comprobamos la falsedad con una búsqueda inversa de imágenes que nos llevó a decenas de publicaciones en medios de comunicación en donde se ve la imagen original y su verdadero contexto. También con una búsqueda con palabras clave, en inglés y español, que confirmó que se trataba de personas que huían de Afganistán.

Esa foto no es actual

“Reportan que mexicanos deportados se aventaron de aviones en pleno vuelo para evitar regresar al 'infierno obradorista'”, se lee en una publicación en Facebook.

Con una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens, hallamos decenas de reportes de medios de comunicación, de hace más de tres años, que tienen la misma imagen que circula desde finales de enero de 2025 con la falsa afirmación de que se trata de supuestos mexicanos deportados. Los reportes detallan que son personas cayendo de un avión, mientras huían del régimen talibán.

El medio indio Mathrubhumi publicó el 16 de agosto de 2021 una información que incluye un video, del que posiblemente tomaron la captura de pantalla para la afirmación de los supuestos “mexicanos deportados aventándose”, y en la que se explica que las imágenes muestran a personas que se aferraron a un avión, mientras el vuelo despegaba del aeropuerto de Kabul.

“Unos vecinos de los alrededores del aeropuerto de Kabul afirman que tres jóvenes que se sujetaban con fuerza a los neumáticos de un avión cayeron sobre las casas de unas personas. Uno de los vecinos lo confirmó y dijo que la caída de estas tres personas produjo un ruido fuerte y aterrador”, se lee en la información de Mathrubhumi, partiendo de un posteo en X (antes Twitter) de la agencia Asvaka.

Otros medios como La Sexta , de España ; Infobae, de Argentina y Yahoo, entre otros, publicaron igualmente en ese entonces el video o la fotografía con la especificación de que se trataba de hombres afganos huyendo de Kabul.

Conclusión

Es falso que una fotografía de un avión en vuelo, en la que se ven dos puntos negros destacados por dos círculos rojos de señalización, muestre a “mexicanos deportados [que] se aventaron de aviones en pleno vuelo”, como afirman en redes sociales. La imagen está fuera de contexto porque ni es actual, ni muestra a mexicanos deportados, sino a personas huyendo de los talibanes en Kabul, en 2021. Comprobamos la falsedad de la afirmación con una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens y una búsqueda con palabras clave en inglés y español. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

