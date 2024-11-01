Cambiar Ciudad
Kamala Harris

Cómo seguir en vivo el resultado de las elecciones presidenciales en EEUU por Univision

El martes 5 de noviembre, Univision transmitirá en vivo todas las noticias sobre las votaciones y cerrará con un programa especial. Podrás, además, seguir en nuestra web el minuto a minuto con los resultados de las elecciones presidenciales 2024 entre Kamala Harris y Donald Trump.

Por:
Univision
Video Elecciones EEUU 2024: analizamos las propuestas económicas de Kamala Harris y Donald Trump

Este martes 5 de noviembre, Unvision Noticias tendrá una amplia cobertura en vivo de las elecciones presidenciales de 2024 en EEUU, a través de Univision, ViX y UnivisionNoticias.com.

Podrás seguir los resultados en vivo de las elecciones presidenciales entre la vicepresidenta demócrata Kamala Harris y el expresidente republicano Donald Trump. También los resultados minuto a minuto de las contiendas por el Senado, la Cámara de Representantes, gobernaciones y cargos locales.

Ve aquí nuestra cobertura en vivo

La cobertura de las elecciones del día 5 de noviembre empezará a las 7 am ET en todas las plataformas, y de 4 pm a 3 am ET, tendremos Noche de Elecciones, un espacio conducido Ilia Calderón, Enrique Acevedo y Jorge Ramos para hacer seguimiento a los resultados de las elecciones presidenciales 2024.

Nuestros periodistas, desplegados en estados clave de todo el país, ofrecerán análisis, datos, resultados, incluyendo un desglose del conteo del colegio electoral e importantes iniciativas estatales.

Cómo ver las elecciones en EEUU en Univision

  • En TV:

7:00 am ET: Despierta América y La Voz de la Mañana, conducidos por Satcha Pretto, María Antonieta Collins y Paulina Sodi, junto a Alan Tacher y Karla Martínez.

12 m ET: Noticiero Univision Edición Digital. Borja Voces y Carolina Sarassa presentarán la información más reciente sobre la participación electoral

5 pm ET: Primer Impacto. Pamela Silva y Michelle Galván ofrecerán actualizaciones con corresponsales nacionales en lugares clave.

La cobertura de Noticias Univision contará con el análisis del analista demócrata Fabián Núñez, expresidente de la Asamblea Estatal de California, y del analista republicano Carlos Díaz-Rosillo, quien ocupó puestos destacados en la Casa Blanca y el Departamento de Defensa de Trump.


  • En UnivisionNoticias.com

UnivisionNoticias.com ofrecerá desde la madrugada del martes un blog en vivo y en directo con actualizaciones en tiempo real de resultados, comentarios, análisis, verificaciones de datos y notas en profundidad para ayudar a comprender el proceso electoral.

Además, elDetector, el primer servicio de verificación de datos en español en EEUU, estará revisando declaraciones, denuncias y otros datos clave durante la noche electoral. Los ciudadanos podrán comunicarse directamente a través del bot FactCHAT en WhatsApp.


  • En las redes de Univision

Además, Noticias Univision transmitirá la cobertura especial de la noche electoral en los canales de
Noticias Univision de YouTube

X (antes Twitter): @uninoticias

Instagram: @uninoticias

TikTok: @uninoticias

La programación se extenderá hasta el miércoles 6 de noviembre, después de la votación, a partir de las 7 a.m. ET en televisión abierta, streaming y plataformas digitales.


  • Apps para seguir los resultados electorales en Univision

Puedes verlo también desde donde estés por Univision Now o Univision App con tu proveedor de TV.

Video Elecciones EEUU 2024: te explicamos por qué Wisconsin es un estado importante para ganar la contienda
