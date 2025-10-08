Esa foto NO muestra la detención de un niño pequeño durante las redadas de ICE en Chicago: es una vieja escena padre-hijo

Video Tropas de la Guardia Nacional de Texas llegan a centro de entrenamiento en Elwood, Illinois

Circula viralmente en redes sociales una imagen que muestra a un niño pequeño con los brazos en la espalda, siendo aparentemente detenido. Las publicaciones en Facebook, TikTok e Instagram aseguran que el menor estaba siendo arrestado por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en Chicago, Illinois. Eso es falso.

Búsquedas inversas de imágenes en Google Lens nos llevaron a la publicación original, que data de 2024, y que muestra un juego entre un padre y su hijo, según aseguró la persona que publicó el video del que salió la supuesta fotografía de los “sucesos en Chicago”. La grabación es del 19 de junio de 2024. Por tanto ni es actual, ni se trata de una detención por parte de ICE en las recientes redadas en Chicago .

Un video viejo de una escena entre un padre y su hijo

“ICE Chicago. Esto es en lo que nos hemos convertido”, “Los anarquistas violentos en cuestión” y afirmaciones similares acompañan la imagen del niño pequeño siendo, supuestamente, detenido por agentes migratorios.

En elDetector hicimos una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens y entre varios resultados que dan como verídica la supuesta detención, hallamos una publicación en la que un hombre responde en los comentarios de un TikTok que el video (de donde posiblemente salieron las imágenes viralizadas) se trata de él jugando con su hijo.

La publicación en la que la persona que es dueña del video responde trata, precisamente, de desmentir que lo que se ve es una detención por parte de ICE de un niño en Chicago. “Esta foto se está volviendo viral, afirmando que muestra a un agente del ICE del Departamento de Seguridad Nacional en el South Side de Chicago deteniendo a un bebé negro y colocando bridas en sus manos, es mentira. Es un padre jugando con su hijo”, se lee.

También revisamos el perfil de la persona que afirma ser el hombre que juega con el niño y, efectivamente, en su cuadrícula de TikTok tiene el video anclado, es decir fijado o destacado (ver cuadro verde) en la parte superior del mismo. El video original dice en su descripción: “Cuando lo atrapas fuera de su casa y se supone estaba en arresto domiciliario”.

En la cuenta de este usuario, hay otros videos haciendo referencia a la falsa afirmación de que las imágenes son de la detención por parte de agentes migratorios de un niño. Uno de ellos muestra a una mujer describiendo la supuesta redada, y el hombre dueño del perfil y del video original se ríe y dice: “Simplemente nos gusta jugar a policías y ladrones”. Esa respuesta la dio el lunes 6 de octubre de 2025, cuando se empezó a viralizar la imagen. Allí mismo, en la descripción, escribió: “Están locos y necesitan encontrar a Jesús lo más pronto posible”.

Por el perfil en TikTok de esa persona no se puede determinar con certeza si es un funcionario real, o no.

Por otra parte, la pestaña “Acerca de esta imagen” en Google Lens analizó que la fotografía circula, al menos, desde hace tres meses en internet, lo que reconfirma que no es actual, ni tiene que ver con el despliegue de la Guardia Nacional en Chicago.

Conclusión

Es falso que una imagen viralizada en redes sociales muestre la detención de un niño pequeño por parte de ICE en Chicago, como afirman decenas de publicaciones. Una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens nos llevó, entre muchas publicaciones, a una en TikTok donde se hizo un desmentido de que fuera un arresto. Un hombre escribió en los comentarios que se trataba de él y su hijo. En el perfil de esa persona está el video original, en el que se le ve persiguiendo al niño, y la escena posterior que se viralizó del niño con las manos en la espalda. El video es de junio de 2024; y en otra publicación aclara que le gusta jugar a ladrones y policías con su hijo. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

