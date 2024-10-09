Cambiar Ciudad
Es falso que este video muestra inundaciones provocadas por el huracán Milton en Florida

En redes sociales se compartió una grabación el 8 de octubre para asegurar que vialidades de Clearwater Beach ya empezaban a verse afectadas por el huracán, pero está fuera de contexto.

Abril Mulato Salinas 's profile picture
Por:Abril Mulato Salinas
La grabación se compone de cuatro secuencias grabadas tras el paso del ciclón Helene. <br>
La grabación se compone de cuatro secuencias grabadas tras el paso del ciclón Helene.
Imagen Arlene Fioravanti Müller (Arte) / iStock / Captura de Facebook. <br>

Una publicación en Facebook, compartida el 8 de octubre de 2024, muestra un video conformado por cuatro clips distintos para afirmar que el huracán Milton ya estaba provocando inundaciones en Florida, pero eso es falso. La grabación está fuera de contexto, pues en realidad muestra inundaciones generadas por el huracán Helene, que se formó como tormenta tropical el 24 de septiembre de 2024 y tocó tierra en Florida dos días después. Hasta la mañana del 9 de octubre Milton no había llegado a Florida, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC por sus siglas en inglés).

“Comienzan las inundaciones por el huracán #Milton”, dice un mensaje que acompaña el video de 18 segundos en el que se ven varios lugares inundados.Sobre las imágenes hay una ubicación sobrepuesta que dice Clearwater Beach.

Una primera secuencia muestra una avenida con palmeras y dos edificios del lado derecho al fondo; en la segunda se ve lo que parece ser un estacionamiento y la salida vehicular de un edificio; en la tercera aparece un edificio naranja y blanco con tejados rojos; y en la cuarta hay otra avenida de dos sentidos con arbustos, palmeras y farolas a los lados. Todos los clips fueron grabados de noche.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:


Los videos se grabaron casi dos semanas antes

Desde elDetector hicimos una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens y encontramos que el video que se incluye en la publicación de Facebook que estamos chequeando circula en redes al menos desde el 27 de septiembre de 2024 y que lo que muestra es el paso del huracán Helene, que tocó tierra un día antes en la costa noroeste de Florida.

La grabación que encontramos incluye la leyenda “Huracán Helen”, sobrepuesta a las imágenes, y también la ubicación de Clearwater Beach.

Al analizar cada uno de los clips del video con detenimiento y buscar los edificios que aparecen en Google Maps confirmamos que los mismos muestran distintos puntos de la avenida Mandalay, en Clearwater, Florida, y lugares cercanos a esa vía. El primero muestra la avenida Mandalay esquina con Papaya St; el segundo la salida del banco Truist ubicado en Mandalay 423; el tercero la estación de salvavidas de Clearwater Beach; y el cuarto la salida de Mandalay hacia la calle Coronado Dr.

Además, hay diversos reportes del paso del huracán Helene por la zona de Clearwatwer.

Milton se formó como tormenta tropical el 5 de octubre de 2024 por la tarde y se convirtió en huracán el 6 de octubre. El NHC informó el martes 8 de octubre que el pronóstico era que alcanzara las costas de Florida la noche del miércoles 9 de octubre o la madrugada del jueves 10 de octubre.

Aunque las imágenes que estamos verificando no corresponden al huracán Milton, este es un potente ciclón. El Centro Nacional de Huracanes ha advertido que sus efectos pueden ser devastadores y ha sido calificado como “mortal” por la alcaldesa de Tampa, una de las principales localidades de Florida afectadas por su paso. El fenómeno climatológico ha puesto en alerta a las autoridades y generado órdenes de evacuación a lo largo de ese estado. Por favor, toma las máximas precauciones e infórmate por canales oficiales y fuentes fiables. Puedes seguir el minuto a minuto de la cobertura del huracán Milton en la web de Univision Noticias aquí.

Conclusión

Es falso que ese video ubicado en Clearwater Beach muestre inundaciones provocadas por la llegada del huracán Milton a Florida. La secuencia circula en la web desde el 27 de septiembre de 2024 y se grabó durante el paso del huracán Helene por esa localidad, por lo que está fuera de contexto. De acuerdo con el NHC, el huracán Milton alcanzará las costas de Florida entre la noche del 9 de octubre de 2024 y la madrugada del 10 de octubre de 2024. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

Lee aquí nuestra metodología y política de corrección. Seguimos el Código de Principios de la International Fact-Checking Network (IFCN), que puedes ver aquí traducido al español. Escribe a la IFCN llenando este formulario si consideras que no estamos cumpliendo ese código.

Envíanos al chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 lo que quieras que verifiquemos:

