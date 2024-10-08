Cambiar Ciudad
Alcaldesa de Tampa ante el huracán Milton: “Si eliges quedarte en un área de evacuación, vas a morir”

La alcaldesa de Tampa recordó que el pronóstico apunta a una marejada ciclónica de hasta 12 pies, el doble de lo que causó recientemente Helene, que ya generó enorme devastación. Sigue aquí los últimos acontecimientos de la tormenta.

Video Florida, en alerta máxima por el huracán Milton: preparan la mayor evacuación desde 2017

El mensaje de la alcaldesa de Tampa, Jane Castor, para quienes subestimen la inminente llegada del huracán Milton a Florida no pudo ser más contundente: “Si eliges quedarte en un área de evacuación, vas a morir”.

“Si llega la marejada ciclónica que se pronostica, no se puede sobrevivir”, dijo Castor en CNN, advirtiendo que son unas declaraciones que no hacen a la ligera y “sin dramatismos”.

“Nunca he dicho algo así. Si gira al sur, nos puede salvar de la marejada ciclónica, pero si sigue así o gira un poco al norte, sería incluso peor”, agregó, recordando que hay proyecciones que estiman que todo el condado Pinellas puede quedar bajo el agua.

Y es que, como en huracanes anteriores, no son pocos los vecinos que se muestran escépticos ante las órdenes de evacuación y optan por enfrentarse a la tormenta en casa.

En una conferencia de prensa anterior a la entrevista con CNN, la advertencia de Castor había sido Castro había dicho: “Si quieres desafiar a la madre naturaleza, ella gana el 100% de las veces”.

Helene fue un llamado de atención

Castor comparó la enorme devastación que recientemente causó el huracán Helene con una marejada ciclónica de seis pies con el pronóstico de entre 10 y 12 pies para la bahía de Tampa con Milton, la mayor que jamás han pronosticado los meteorólogos para esa zona.

En la mañana de este martes, el ojo de Milton avanzaba en aguas del golfo de México a unas 70 millas al norte de la península de Yucatán como huracán de categoría 4, con rachas de viento de 145 mph.

Eso tras haber alcanzado el lunes la categoría 5 después de una intensificación “explosiva”.

El Centro Nacional de Huracanes calcula que Milton puede tocar tierra en la costa oeste de la península de Florida en la madrugada del jueves. Los vientos con fuerza de tormenta tropical se comenzarán a sentir allá en la mañana del miércoles.

Video Evacuar y reservar agua: prepárate para la llegada del huracán Milton con estas recomendaciones
