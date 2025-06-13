Es falso que este sea un video de helicópteros de combate de camino a las protestas de Los Ángeles

El video tiene más de 17 años de antigüedad.

Es falso que el video en el que se ven dos helicópteros de combate sobrevolar una calle entre edificios de decenas de pisos de altura y entre los gritos de la gente, muestren a esas unidades militares dirigiéndose a las protestas por las redadas contra inmigrantes indocumentados en Los Ángeles, California, que este viernes 13 de junio cumplen una semana.

PUBLICIDAD

“Imágenes de militares estadounidenses dirigiéndose a los disturbios en Los Ángeles”, dice el texto que se lee sobre las imágenes en la grabación compartida en TikTok y que, en el momento de publicar esta verificación, superaba las 18,000 visualizaciones y “me gusta”.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:

Un video de 2007

Una búsqueda inversa de imágenes en Google Images con una captura del video facilita, en sus “coincidencias exactas” , una publicación de 2016 en las que se habla del “día que los Apaches volaron por el centro de Houston”. El Apache es un tipo de helicóptero de combate utilizado por el ejército estadounidense.

En la publicación se comenta que el suceso ocurrió “durante el Día de los Veteranos en 2007” durante “el desfile en Houston” y especifica que no fueron dos, sino “tres helicópteros Apache” los que “atravesaron una concurrida calle del centro” de esa ciudad del estado de Texas.

Al final del texto encontramos el mismo video que estamos verificando, pero en YouTube . La grabación se titula, en inglés, “Día de los Veteranos en Houston - Sobrevuelo en helicóptero por el centro de la ciudad” y fue subido a esa plataforma el 12 de noviembre de 2007. Hace más de 17 años. El Día de los Veteranos se celebra en el país el 11 de noviembre .

PUBLICIDAD

Una búsqueda en Google con las palabras clave, en inglés, “helicóptero Houston 2007 día de los veteranos” , nos lleva a una publicación en la que encontramos una foto de esa maniobra de los Apache por el centro de la ciudad pero en otro punto de la misma.

Una búsqueda en Google Maps utilizando como referencia los edificios que aparecen en la grabación y en la foto antes señalada, nos permite ubicar el video cerca del cruce de las calles McKinney y Smith en el centro de la ciudad de Houston .

Conclusión

Es falso que ese video en el que se ven dos helicópteros Apache volando a baja altura entre edificios sea de esas aeronaves dirigiéndose a “los disturbios de Los Ángeles”, como asegura el texto que la acompaña. Una búsqueda en Google revela que la grabación se hizo en noviembre de 2007, en el centro de Houston, durante el Día de los Veteranos. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

PUBLICIDAD