Es falso que la vicepresidenta Kamala Harris no nació en EEUU: se trata de una narrativa desinformante

En medio de la posible nominación de Kamala Harris como candidata presidencial por parte del Partido Demócrata, circulan publicaciones en redes sociales que afirman que no nació en Estados Unidos o que no es ciudadana, lo cual la descalificaría para ser presidenta. Sin embargo, esto no es cierto. Se trata de una narrativa desinformante que circula desde hace varios años.

“Kamala es FALSA (...) aunque nació en Jamaica, sus padres son/fueron hindúes”, dice una publicación compartida en Facebook el mismo día en que el presidente Joe Biden anunció su decisión de no buscar la reelección y apoyó a Harris. Ese mismo día, un usuario afirmó en X, en un post en inglés, que “Kamala Harris no es ciudadana de Estados Unidos”.

Un mensaje similar en esa misma red social sugiere que Harris “no es elegible para ocupar el cargo de presidente” porque “sus padres no eran ciudadanos estadounidenses” en el momento de su nacimiento.

Primero Obama, luego Harris

Si bien la primera vicepresidenta afroestadounidense y exsenadora de California, Kamala Harris, es hija de inmigrantes —su padre de origen jamaicano y su madre de origen indio— ella es estadounidense de nacimiento, ya que vino al mundo en Oakland, California, como muestra su certificado de nacimiento compartido por Reuters. La Casa Blanca también la reconoce como ciudadana nacida en el país.

La Constitución de Estados Unidos establece que las personas nacidas en el país son ciudadanos estadounidenses, independientemente del estatus fiscal o migratorio de sus padres. Al nacer en California, Harris es ciudadana del país. Esto desmiente las narrativas desinformantes que afirman que Harris no es ciudadana de Estados Unidos porque sus padres no tenían la ciudadanía al momento de su nacimiento y, por lo tanto, no sería elegible para la presidencia.

Para ser presidente de Estados Unidos, uno de los requisitos es ser ciudadano nacido en el país. Aunque la Constitución no define explícitamente el término “ciudadano nacido en Estados Unidos”, comentaristas han señalado que los redactores de la Constitución habrían entendido que se refería a alguien que era ciudadano estadounidense al nacer, como es el caso de Harris.

Además, la enmienda 12 de la Constitución señala que “ninguna persona que sea constitucionalmente inelegible para el cargo de Presidente será elegible para el de Vicepresidente de Estados Unidos”. Como es el caso de las personas que no son ciudadanas del país.

Las desinformaciones sobre la nacionalidad y elegibilidad de Harris para la presidencia no son nuevas. Desde 2019, cuando lanzó su campaña para las primarias demócratas, o luego cuando fue elegida por Biden como su compañera de fórmula, han circulado en las redes sociales narrativas que cuestionan su legitimidad para ocupar el cargo de vicepresidenta o presidenta de Estados Unidos.

Harris no es la única que ha enfrentado cuestionamientos sobre su nacionalidad. El expresidente demócrata Barack Obama vivió una situación similar respecto a su origen durante su campaña presidencial, aunque estas teorías eran infundadas. Donald Trump mantuvo durante años la narrativa de que Obama no había nacido en Estados Unidos, llegando incluso a ofrecer una donación de 5 millones de dólares a una organización benéfica si Obama mostraba sus pasaportes y registros universitarios. Obama nació en Onolulu, Hawaii, el 4 de agosto de 1961.

Conclusión

Es falso que la demócrata Kamala Harris no es ciudadana estadounidense, como afirman algunas publicaciones difundidas en redes sociales. Aunque Harris es hija de inmigrantes, ella nació en California y la Constitución de Estados Unidos establece que las personas nacidas en el país son ciudadanos estadounidenses, independientemente del estatus migratorio de sus padres y, por tanto, pueden aspirar al cargo de presidente. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

