No fue una promoción de películas o series de TV: el cielo verde en Dakota del Sur era algo natural

Al hacer esta verificación, revisamos las cuentas oficiales de Instagram (desde donde se suelen anunciar los lanzamientos, promociones y se presentan los tráileres) de She Hulk y no publica nada desde el 19 de mayo; Wicked tampoco desde el 26 de abril; “ Thor Amor y Trueno ” sí está más actualizada, pero no hace mención a ninguna promoción en Dakota del Sur ni ningún otro estado, así como tampoco a supuestos efectos verdes; The Moon Knigh t no publica desde el 26 de mayo; y adicionalmente revisamos a DC Comics , Marvel Studios y Marvel Entertainment y tampoco hay referencias de alguna promoción de sus películas o series en Dakota del Sur ni cualquier otro estado de Estados Unidos, ni con supuestos efectos verdes.