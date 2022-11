Elon Musk no despidió a una directora de Twitter durante el podcast de Joe Rogan: es un videomontaje

De este espacio se tomó un extracto, en el minuto 33:57, en el que Gadde dice “ I do think we've failed in a couple ways and I want to admit that ” , que en español se traduce como “creo que hemos fallado en un par de aspectos y quiero admitirlo”, pero se refería a que se habían dado cuenta en Twitter de que no se había educado lo suficiente a los usuarios acerca de las reglas para compartir contenido esa red social. También de este episodio se tomaron los clips donde aparecen Rogan, con suéter negro y camiseta rosa, y el periodista Pool, con un gorro negro con gris.