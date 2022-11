Messi NO publicó esa imagen de la camiseta de México usada para trapear el piso

Si bien no se puede acceder al archivo de historias de Instagram de otra persona ( porque es una funcionalidad diseñada como contenido efímero ), hay un detalle de la publicación que demuestra la falsedad de la imagen: al lado del usuario @leomessi no aparece el símbolo azul de verificación de cuenta oficial que sí tiene el jugador en Instagram . Y aunque la imagen de avatar pareciera la misma de la cuenta del futbolista argentino, hay otras que no son su cuenta oficial que usan la misma foto, como podemos ver aquí .