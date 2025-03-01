Cambiar Ciudad
Es falso ese mensaje de texto que dice que eres elegible para “pago por Impacto Económico de 1,400” dólares por parte del IRS

En redes sociales, usuarios se preguntan sobre la veracidad de un mensaje que supuestamente informa sobre la elegibilidad para un estímulo del IRS, pero esta entidad no se comunica con sus contribuyentes de esta forma.

Ivette Franco
Por:
Ivette Franco.
El IRS indicó que se trata de una estafa.
El IRS indicó que se trata de una estafa.
Imagen Arlene Fioravanti Müller (Arte) / iStock / Captura de X. <br>

En plena temporada de impuestos, circula un mensaje de texto que usurpa la identidad del Servicio de Rentas Internas (IRS), solicitando a las personas “elegibles” que proporcionen información personal con el fin de, supuestamente, depositarles un “pago por Impacto Económico de $1,400”. El mismo IRS calificó estos mensajes como falsos, señalando que se trata de una estafa.

Un especialista explicó a elDetector que el IRS anunció pagos especiales para “un grupo reducido” de contribuyentes, que pueden llegar a esa cantidad. Sin embargo, si eres beneficiario de ellos, no te llegarán mensajes de texto, correos electrónicos o informaciones por redes sociales para que los reclames. La entidad te contactará a través de una carta.

“¡Según este mensaje de texto que recibí del IRS, soy elegible para $1,400!”, dice una publicación en X compartida el 21 de febrero de 2025, que incluye una captura de pantalla del supuesto mensaje del IRS sobre la elegibilidad para recibir ese monto. En el mismo, el usuario indica: “Es hora de responder con mi información bancaria y esperar a que el cheque se haga efectivo”.

No es el IRS

La Oficina del Inspector General del Tesoro para la Administración Tributaria ( TIGTA, por sus siglas en inglés), encargada de supervisar al IRS, advirtió en su sitio web sobre delincuentes están “suplantando al IRS” a través de mensajes de texto para solicitar “información personal” con la promesa de que son elegibles para recibir un “Pago de Impacto Económico”.

Desde su cuenta oficial de Facebook, el mismo IRS alertó sobre mensajes que ofrecen “incentivos falsos, como pagos de impacto económico”, con las mismas características de los reportados por usuarios en redes sociales. Instó, además, a no hacer clic en los enlaces ni responder.

Aunque sí es cierto que el IRS anunció pagos especiales para “un grupo reducido de contribuyentes que no reclamaron el cheque de estímulo correspondiente a 2021 en su declaración de impuestos”, Edgardo Pinedo Alvarado, agente autorizado del IRS, explicó a elDetector vía WhatsApp que la agencia “nunca se comunicará directamente con ningún contribuyente a través de mensajes de texto; siempre lo hará mediante una carta”. Tampoco se comunican por “correo electrónico” o “redes sociales”, como señala el mismo organismo en su sitio web.

El anuncio emitido por el IRS el 20 de diciembre de 2024, al que Pinedo Alvarado hace referencia, enfatiza que “no es necesario realizar ninguna acción para que los contribuyentes elegibles reciban estos pasos”, que pueden ser de hasta 1,400 dólares y que “se depositarán directamente o se enviarán automáticamente mediante cheque en papel”.

No se encontró información que vincule a la administración de Donald Trump con el estímulo mencionado en el post desinformante, tras realizar una búsqueda en el sitio web de Casa Blanca con las palabras en inglés “Pago de Impacto Económico” y “IRS estímulo”.

Better Business Bureau (BBB) dijo que los usuarios que hagan clic en el enlace del mensaje de texto podrían “descargar malware en tu dispositivo o ser dirigido a un formulario fraudulento que solicita información personal o financiera”. BBB, una organización sin fines de lucro que promueve relaciones de confianza entre compañías y consumidores, recomiendan enviar los mensajes sospechosos a phishing@irs.gov y reportarlos en BBB.org/ScamTracker.

Conclusión

Es falso que el IRS haya enviado mensajes de texto a personas supuestamente elegibles para un “Pago de Impacto Económico” de 1,400 dólares, como muestra una publicación en X. La propia agencia gubernamental alertó en sus redes sociales que dichos mensajes corresponden a incentivos falsos. Además, instó a no hacer clic en los enlaces ni responder. Edgardo Pinedo Alvarado, agente autorizado del IRS, explicó a elDetector que el IRS se comunica a través de “cartas” y no por “mensajes de texto”. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

