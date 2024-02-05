Es falso que el matrimonio Biden aparece junto a Fidel Castro en esta foto

La historia de la fotografía es contada por el Museo Ton-Kiti, en Oslo.

Es falso que las personas que aparecen junto a Fidel Castro en esta foto sean el presidente Joe Biden o su esposa Jill, como asegura un post en Facebook : son el explorador noruego Thor Heyerdahl y su esposa, Jaqueline de Beer.

En la imagen vemos a Castro con uniforme militar en el centro de la instantánea, con un hombre y una mujer a su lado. A ambos los rodea con los brazos. El texto que acompaña la fotografía dice que Biden “no esperaba” que dicha foto “existiera” ya que, comenta, la mujer que aparece es su esposa Jill en “un encuentro con Fidel Castro en Cuba durante la administración de Obama”. Esta afirmación junto con la foto analizada ya la desmentimos en elDetector en 2020 , cuando también se utilizó para desinformar durante un periodo electoral.

Como contamos entonces, Jill Biden estuvo en Cuba en octubre de 2016 para "reunirse con funcionarios del gobierno e interactuar con una amplia gama de cubanos sobre temas relacionados con la cultura, la educación y la salud", según un comunicado de prensa de la Casa Blanca , pero no hay evidencias de que se encontrara con Castro.

Lo que cambia con respecto a esa verificación son las palabras del post que vienen con la foto, y que dicen que lo que vemos es a Joe Biden en Cuba “con el fidel [sic] comunistas [sic]” y que el encuentro se habría dado “cuando estaba de vice-presidente de Obama”. El hombre y la mujer junto a Castro no son el matrimonio Biden.

Explorador noruego y su esposa

Junto a la instantánea analizada hay otras dos, una de la tarjeta que envió Castro y otra en la que el noruego y el cubano aparecen en una mesa comiendo junto a otras personas.

Según explica el museo en su web, Heyerdahl “es uno de los exploradores más famosos de la historia”. Y entre sus hazañas destacables está cruzar el océano Pacífico en una balsa de madera en 1947 e “importantes excavaciones arqueológicas en las Islas Galápagos, la Isla de Pascua y Tucume”.

Al revisar el Instagram del museo, también encontramos las tres fotos publicadas, sobre las que facilitan información. Reiteran que la tarjeta se envió con motivo del centenario del explorador y que en el “libro conmemorativo” del museo “encontramos fotos de un agradable encuentro entre Castro con Thor Heyerdahl y su esposa, Jaqueline de Beer”.

Ambas publicaciones son del 26 de noviembre de 2016. Fidel Castro murió el día anterior, el 25 de noviembre de 2016, como informó Univision Noticias.

Conclusión

Es falso que las personas que aparecen en la foto con Fidel Castro sean el matrimonio Biden, como asegura la publicación de Facebook. Una búsqueda inversa de la imagen en Google revela que se trata de Thor Heyerdahl, un reconocido explorador noruego, y su esposa, Jaqueline de Beer. La historia de la fotografía la cuenta el museo dedicado al explorador en Oslo, capital de Noruega. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

