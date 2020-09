¿Posó Jill Biden junto a Fidel Castro para una foto?

La imagen muestra a Castro en lo que parece ser su uniforme verde olivo mientras posa con una mujer rubia y un anciano. La leyenda dice , "Joe Biden no se esperaba que esta foto existiera, nada está oculto debajo del sol: ¡Su esposa Jill Biden tuvo un encuentro con Fidel Castro en Cuba bajo la administración de Obama!"

Pero la mujer que aparece en la foto no es Jill Biden. Mediante una búsqueda inversa de imágenes, la Daily Caller News Foundation (DCNF) encontró la foto en una publicación de Facebook de 2016 hecha por el Museo Kon-Tiki , un museo dedicado a la vida de Heyerdahl, un fallecido explorador noruego. La publicación identifica a las dos personas con Castro como Heyerdahl y Beer , esposa de Heyerdahl y actriz francesa.

"Ésta no es Jill Biden", confirmó también Rosemary Boeglin, portavoz de la campaña de Biden, en un correo electrónico a la DCNF.

Aunque Jill Biden sí visitó Cuba en octubre de 2016 para "reunirse con funcionarios del gobierno e interactuar con una amplia gama de cubanos sobre temas relacionados con la cultura, la educación y la salud", según un comunicado de prensa de la Casa Blanca, la DCNF no encontró indicios de que se haya reunido con Castro en informes de prensa disponibles al público. Castro se retiró de la presidencia en 2008, según The New York Times.