El IRS no ofrece beneficio mensual de $500 a quienes ganan menos de $50,000 al año, como afirma video viral

Juliana Gruenwald, agente de la FTC, contestó vía correo electrónico que no tenía conocimiento de ningún beneficio de ese tipo por parte del IRS. “No es probable que te enteres de un beneficio real por primera vez en un anuncio, y no es probable que obtengas información sobre un supuesto programa gubernamental en un sitio .com. Ambos son signos de advertencia de una estafa”, agregó.