Es falso que el huracán Alberto vaya a impactar el norte de México y el sur de EEUU

Autoridades señalan que no existe potencial ciclónico para el desarrollo del huracán.

Las publicaciones señalan que las posibilidades de que se desarrolle el fenómeno meteorológico en el Golfo de México han incrementado a un 30% y que este podría ocurrir en los próximos 7 días según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. El mensaje establece que el huracán sería el primero que llegaría a costas mexicanas y tocaría tierra en Tampico, Tamaulipas.

Posteriormente, agrega que el huracán que tocaría tierra a partir del 23 de junio de 2024 será categoría 5, la más alta en la escala de ciclones, con vientos de más de 560 kilómetros por hora (348 millas por hora) y “bandas nubosas acompañadas de lluvias torrenciales y rachas peligrosas de viento”.

No hay condiciones para que se desarrolle

El pasado 10 de junio el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) emitieron un comunicado en el que catalogan la información sobre el huracán Alberto como falsa. Ambas entidades explicaron que “por el momento, no existe alguna zona con potencial de desarrollo ciclónico en la cuenca del Atlántico, que pudiera afectar al territorio nacional” mexicano.

El SMN reiteró que mantiene vigilancia de los fenómenos meteorológicos las 24 horas de los 365 días del año y que, hasta el 10 de junio, no se han detectado zonas de inestabilidad en el Atlántico y Mar Caribe que pueda generar al ciclón Alberto. Sin embargo, aseguró el organismo, “es importante mencionar que, debido a que estamos en temporada de ciclones tropicales, existen condiciones para el desarrollo de algún sistema ciclónico que, en caso de formarse, se dará aviso oportunamente mediante los canales de información oficiales”.

De acuerdo con el NHC , un ciclón tropical es un sistema organizado y giratorio de nubes y tormentas eléctricas que se origina sobre aguas tropicales o subtropicales y tiene una circulación cerrada en niveles bajos. Los ciclones tropicales giran en sentido antihorario en el hemisferio norte. Se clasifican en depresión tropical, tormenta tropical, huracán y huracán mayor. Las publicaciones hacen referencia a un huracán que entra en esta última categoría.

elDetector contactó a Conagua y su oficina de comunicación compartió los comunicados antes citados y las publicaciones que hicieron el mismo día informando que el impacto del huracán Alberto era falso.

También el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos nos dijo vía correo electrónico que la información es inexacta. “Por el momento, no tenemos huracanes en el Golfo y aún no hemos nombrado ninguna tormenta para esta temporada”, dijo Maria Torres, oficial de Comunicaciones y Asuntos Públicos Meteorólogo.

Las condiciones climatológicas actuales

Aunque el SMN no ha emitido ningún reporte del posible impacto de un huracán, el organismo informó este jueves que se mantiene en alerta ante la posible formación de un ciclón tropical, pues durante estos días una zona de baja presión provocará un temporal de lluvias puntuales muy fuertes.

El SMN detalló que una zona de baja presión ubicada sobre la costa este de la Península de Florida tiene un 20% de probabilidad de volverse un ciclón en siete días. En el caso del suroeste del Golfo de México tiene un 30% de probabilidad de convertirse en ciclón en una semana.

El organismo detalló que, en caso de que la presión se intensifique, dará paso al tercer huracán de la temporada 2024 y no al primero, como dicen las publicaciones analizadas.

Por su parte, la representante del NHC señaló que el área que están monitoreando es la del suroeste del Golfo y comentó que en el último pronóstico de clima tropical se indica que existe una posibilidad (probabilidad media del 40%) de que se desarrolle una depresión tropical. “Tendremos que vigilar la zona en los próximos días”, mencionó Torres.

Conclusión

Es falso que el huracán Alberto vaya a impactar a estados del norte de México y el sur de Texas, en Estados Unidos. La Comisión de Agua y el Servicio Meteorológico de México han desmentido la información al igual que el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Sin embargo, estas últimas dos instituciones han alertado sobre una zona de baja presión que podría provocar lluvias fuertes y convertirse en un ciclón o en una depresión tropical en una semana. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

