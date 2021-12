Es falso que las cifras de Israel demuestran que las vacunas no son efectivas para prevenir hospitalizaciones y muertes

La tasa de mortalidad por covid-19 para las personas no vacunadas ha sido sustancialmente más alta que la de personas vacunadas, tanto en Israel como en Estados Unidos. Pese a ello, el comentarista conservador Ben Swann afirma falsamente en un video que las cifras de Israel demuestran que las vacunas no son efectivas en la prevención de hospitalizaciones y muertes. Pero los gráficos que usa no diferencian entre pacientes vacunados y no vacunados.