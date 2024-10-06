Es falso que la carne de McDonald's esté relacionada con ese video sobre el hallazgo de restos humanos por el FBI

Una publicación que circula en redes sociales, acompañada de un video con una noticia del canal 7 de ABC, asegura que la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) “acaba” de encontrar “restos humanos” en un negocio en Estados Unidos vinculado al suministro de carne de McDonald's. Esta afirmación es falsa. En elDetector desmentimos una publicación similar en 2023, y en esta ocasión confirmamos que, aunque el segmento noticioso es real, no tiene relación con la cadena de comida rápida ni tampoco es reciente.

“El FBI acaba de descubrir algo que parece sacado de una pesadilla: se encontraron restos humanos en un negocio de Detroit vinculado al suministro de carne de McDonald’s”, se asegura en un post compartido en redes y que nos enviaron vía WhatsApp. En otra publicación en X se lee: “Carne humana descubierta en McDonald’s por el FBI”.

En el video incluido en las publicaciones se puede escuchar al reportero mencionar que el negocio implicado en la investigación es “conocido como International Biological y se publicita como un proveedor de servicios educativos médicos”. Publicaciones similares con el mismo video también se han compartido en otros idiomas, como inglés y francés, en la plataforma X.

No hablan de McDonald’s

En elDetector, tras notar que los colores del video eran de baja calidad, como si fueran antiguos, lo primero que hicimos fue buscar en inglés la supuesta noticia en el buscador de YouTube. Encontramos el mismo video incluido en el post que estamos verificando; sin embargo, aunque la publicación sugiere que se trata de una noticia nueva, en realidad es un segmento con más de 10 años de antigüedad, cuya fecha de publicación es el 13 de diciembre de 2013, según se lee en la cuenta oficial del canal local 7 de WXYZ-TV Detroit en YouTube.

Al escuchar el video original de 2:37 minutos, no encontramos en ninguna parte que se mencionara el restaurante de hamburguesas, sino International Biological. Tampoco hallamos nada en la descripción del video, que dice en inglés: “El FBI encuentra restos de muchas personas”, pero no menciona nada sobre McDonald’s, a diferencia de lo que señala el mensaje del video publicado en 2024.

Esta noticia también fue reportada por CBS News un día antes, el 12 de diciembre de 2013, pero no se menciona tampoco nada sobre McDonald's. En su lugar, señalan que el terreno en el que, según fuentes, los funcionarios están buscando huesos humanos, está relacionado con la empresa International Biological Incorporated.

Una desinformación que no es nueva

En elDetector, además, realizamos una búsqueda con palabras clave en inglés en Google y no encontramos ninguna información que respalde la vinculación del hallazgo de restos humanos con la carne de McDonald's. Lo que sí encontramos fueron verificaciones, publicadas en 2020 y 2021, que desmienten que se hayan encontrado restos humanos en las hamburguesas de esta cadena estadounidense de comida rápida.

De manera similar, en 2023, nuestro equipo calificó como falsa una cadena de WhastApp que aseguraba que en las fábricas de McDonald's se había hallado carne humana. Comprobamos que se trataba de una falsedad que circulaba al menos desde 2014 con origen en un sitio web satírico.

Usan noticias reales para desinformar

“Las noticias falsas implican la elaboración intencionada de información sensacionalista (a menudo cargada de emociones, engañosa o totalmente inventada) que se presenta de una manera que imita las noticias convencionales”, señala un artículo publicado en el sitio web de Wayne State University.

En algunos casos, los desinformantes “mezclan noticias reales con falsas para reforzar la credibilidad”, explica Reuters. Esto se evidencia en este caso en el que se utiliza un reportaje auténtico de una cadena estadounidense reconocida para difundir un mensaje falso.

Conclusión

Es falso que ese segmento de noticias del canal 7 de ABC haya reportado que el FBI vinculó un supuesto hallazgo de restos humanos con McDonald's, como sugieren publicaciones compartidas en redes sociales. Lo comprobamos tras encontrar el video original, que aunque es real, en ningún momento menciona a la cadena de comida rápida, ni en el audio ni en su descripción. En el pasado, tanto elDetector como otros verificadores han desmentido afirmaciones similares sobre el famoso restaurante de hamburguesas. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

