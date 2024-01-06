Es falso que el presentador Jimmy Kimmel aparezca en la lista Epstein, como sugiere Aaron Rodgers

Imagen Arlene Fioravanti Müller (arte) / Jim Watson - AFP vía Getty Images / iStock / captura de YouTube.

Kimmel respondió de forma contundente en su cuenta de X que nunca tuvo ningún tipo de contacto con Epstein.

* Actualización el 9 de enero de 2024.

Es falso que el nombre del presentador Jimmy Kimmel aparezca en los documentos que fueron desclasificados por el tribunal que lleva una de las demandas del caso Epstein, como sugirió el quarterback Aaron Rodgers en The Pat McAfee Show y se ha compartido en publicaciones en redes sociales. En elDetector hicimos una búsqueda en los miles de documentos publicados el pasado miércoles, jueves, viernes y el lunes 8 de enero y confirmamos que no aparece el nombre del presentador ni una sola vez.

Rodgers aseguró en el programa de Pat McAfee del 2 de enero que “muchas personas, incluido Jimmy Kimmel”, esperan que la lista de Epstein “no salga a la luz”. Esta supuesta lista contendría el nombre de las personas que habrían viajado a la isla que Epstein tenía en el Caribe y donde se celebraron fiestas en las que se abusó sexualmente de menores según las autoridades. Epstein enfrentó cargos y fue encarcelado por este motivo. Se suicidó en su celda en 2019.

La divulgación de estos documentos generó mucha expectativa ya que se contaba con que se identificaría a las personas que cometieron delitos sexuales en la isla. Sin embargo, poco se añadió a lo que ya se sabía, y nada con respecto a nuevos datos sobre abusos, como informó Univision.

La respuesta de Kimmel y las disculpas de McAfee

Poco después de las palabras de Rodgers, el mismo Kimmel respondió a través de su cuenta en X (antes Twitter) asegurando que él no conoció, ni voló, ni visitó, ni tuvo “ningún tipo de contacto” con Epstein. También, que no encontrarían su nombre “en ninguna ‘lista’ que no sean las tonterías que los chiflados de cerebro blando como tú parecen no poder distinguir de la realidad”. Terminaba recordando a Rodgers que sus palabras podían poner “en peligro” a su familia y lo amenazaba con llevarlo a los tribunales.

Al día siguiente (3 de enero), el mismo Pat McAfee, en su show, pidió disculpas a Kimmel por los comentarios de Rodgers y admitió que, si bien en su programa el humor juega un papel importante, "cuando se hacen acusaciones contra personas, eso puede llevar a demandas".

McAfee apuntó hacia ese humor para referirse al tono del comentario de Rodgers sobre Kimmel y sugirió que lo dicho por el jugador de la NFL pretendía ser una “broma” que luego se convirtió en una “acusación muy seria”; pero que entendía por qué Kimmel se molestó.

"Pedimos disculpas por ser parte de esto", reiteró, y comentó “no poder esperar” a escuchar lo que Rodgers tiene que decir sobre el tema. “Con suerte, esos dos podrán resolver esto, no en los tribunales, sino que podrán charlar y seguir adelante”, concluyó.

Conclusión

Es falso que el nombre de Jimmy Kimnmel aparezca en la lista Epstein que contendría el nombre de las personas que viajaron a la isla que este tenía en el Caribe y donde se cometieron abusos sexuales a menores. La posibilidad de que el nombre de Kimmel estuviese en los documentos desclasificados por la justicia relacionados con el caso fue sugerida por el jugador de la NFL Aaron Rodgers en un programa en YouTube y por publicaciones en redes sociales. Al revisar los miles de documentos revelados el 3, 4, 5 y 8 de enero de 2024, no encontramos ni una sola referencia al presentador. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

* Esta verificación fue actualizada el 9 de enero para incluir la revisión de los documentos revelados el 5 y 8 de enero por el tribunal de Nueva York.

