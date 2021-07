Es falso que las aseguradoras no pagan las pólizas de vida de los vacunados que mueren, como señala un mensaje de Instagram

Las compañías de seguros no rechazan reclamos cuando alguien muere tras vacunarse contra el covid-19, según la asociación comercial de ese sector American Council of Life Insurers. Pero un mensaje que ha ganado gran difusión en las redes sociales afirma erróneamente que los beneficiarios de una persona fallecida tras recibir la vacuna no pueden recibir pagos por seguros de vida.