La esposa del presidente mexicano no tuiteó a favor de exlegislador sentenciado por abuso sexual

Es falso que Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, publicó ese tuit defendiendo a Saúl Huerta , exlegislador federal recientemente sentenciado por la violación de un menor de edad en México, como muestra una imagen que aparece en publicaciones en Facebook y en X (antes Twitter). La propia Gutiérrez Müller lo desmintió en su página oficial de Facebook en abril de 2021, tras el primer arresto del exlegislador. Pero la falsedad ha vuelto a circular desde entonces.

“Mi total apoyo a @SaulHuertaOf, ante las falsas acusaciones y calumnias relacionadas con un supuesto caso de abuso sexual, con el que está siendo linchado mediáticamente. Doy fe de su integridad, probidad moral y servicio a México como diputado por el bello estado de Puebla”, dice la supuesta captura de pantalla del tuit falso, que incluye una fotografía de la esposa de López Obrador con el exdiputado por el estado de Puebla, quien pertenecía al partido oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Pero desde abril de 2021, luego de que Huerta fue arrestado por primera vez tras ser acusado por un adolescente de tocamientos inapropiados, Gutiérrez Müller calificó en Facebook como una “noticia falsa” la imagen del tuit apócrifo que circulaba ya entonces. Al hacer una búsqueda en la herramienta digital Wayback Machine , que compila registros de páginas web aún después de que fueron eliminados, y en registros periodísticos , elDetector corroboró que no hay indicios de que Gutiérrez Müller haya difundido una publicación así en su cuenta de la red social X, antes llamada Twitter.

Polémica tras las denuncias contra Huerta por abuso sexual

Huerta fue detenido el 21 de abril en la Ciudad de México tras la denuncia interpuesta en su contra por abuso sexual de un adolescentes de 15 años. De acuerdo con reportes de prensa , fue arrestado en un hotel de la capital mexicana por oficiales de policía después de que el adolescente denunció que el entonces legislador le había hecho tocamientos inapropiados en una habitación del lugar.

Luego de la polémica por el caso, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, y López Obrador, fundador del partido , marcaron distancia del entonces diputado.

“Yo como presidente de la república condeno cualquier abuso sexual, abuso en contra de la dignidad de las personas, crímenes de odio, feminicidios, de quien sea. [... ] no vamos a encubrir, hay que sancionar, castigar a los responsables de cualquier delito”, afirmó López Obrador en su conferencia matutina del 23 de abril de 2021, al ser cuestionado por periodistas sobre la detención de Huerta.

Tras su arresto, Huerta fue liberado por contar con los beneficios del fuero legislativo, un tipo de inmunidad política de la que gozan algunos funcionarios contra acciones judiciales en su contra. En medio de la controversia por la denuncia de abuso, Morena suspendió sus derechos políticos y, tras un proceso de investigación, el partido finalmente lo expulsó de sus filas en septiembre de 2021 y en agosto la Cámara de Diputados votó para despojarlo del fuero político .

Una vez que dejó de contar con la inmunidad, Huerta fue arrestado por segunda ocasión en agosto de aquel año. Después de la primera denuncia, otros tres adolescentes presentaron acusaciones similares en contra de este. El exlegislador fue sentenciado el pasado 7 de febrero por un tribunal federal a 22 años de prisión por violación a un menor.

Foto de Gutiérrez Müller con el exlegislador cuestionado

La imagen incluida en el tuit falso en realidad corresponde a un evento que antecede a la controversia suscitada tras las denuncias contra Huerta. La foto fue capturada durante un evento organizado por el segundo informe de Alfonso Esparza Ortiz, quien entonces era rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), el 4 de octubre de 2019, de acuerdo con una verificación realizada por la iniciativa Infodemia, creada por el sistema de medios públicos de México contra la desinformación.

También El Sabueso, unidad de verificación del medio digital Animal Político, miembro al igual que elDetector de la Red Internacional de Verificación de Datos (IFCN, por sus siglas en inglés), calificó como falso en 2021 el mismo tuit.

Tras el informe, la BUAP difundió en su página web oficial un boletín con fotografías del entonces rector en las que aparece junto con la esposa del presidente . Al comparar la vestimenta utilizada por Gutiérrez Müller con la que porta en la imagen en la cual está con Huerta, elDetector observó que aparece con la misma blusa y peinado en ambas.

Conclusión

Es falso que Beatriz Gutiérrez Müller haya publicado un tuit en apoyo a Saúl Huerta tras su arresto por abuso sexual, como muestran publicaciones en Facebook. Al hacer búsquedas en Wayback Machine y en registros en internet, elDetector comprobó que la esposa del mandatario no manifestó su respaldo al exlegislador en su cuenta en X. La misma desinformación circuló en 2021, cuando fue desmentida por la propia esposa del presidente mexicano y por equipos de verificación de México. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

