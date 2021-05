Es falso que los niños y adolescentes sean 'conejillos de Indias' de las vacunas contra el covid-19

Que se hiciera un ensayo clínico previo con personas de esta franja de edad ya es muestra de que no se trata de un proceso en el que se va a experimentar con ellos la aplicación de estas vacunas. Como precisamos en este chequeo de El Detector , la fase 3 del ensayo clínico de la vacuna de Pfizer-BioNTech contó con la participación de 2,260 adolescentes de 12 a 15 años , de los cuales 1,131 presentaron respuestas de anticuerpos sólidas (que superaron las del ensayo clínico de los participantes de 16 a 25 años), con una eficacia de 100% contra la enfermedad grave del covid-19 y la hospitalización .

La vacuna de Pfizer-BioNTech va seguir su evaluación de los receptores hasta el 2023, como lo refleja un comunicado de prensa de Pfizer : "Todos los participantes en el ensayo seguirán siendo controlados para evaluar la protección y la seguridad a largo plazo durante dos años más después de su segunda dosis". Los ensayos y el desarrollo de la vacuna van a ser monitoreados por dos años, incluso tienen "fecha estimada de finalización del estudio" el 6 de abril de 2023, según los Institutos Nacionales de la Salud (NIH). Esto no significa que la vacuna sea experimental.

José Gregorio Esparza, profesor de la Universidad de Maryland, virólogo y experto en vacunas, también había explicado a El Detector, en otra verificación: “Un producto experimental es el que no ha terminado sus experimentos y que no ha sido autorizado por las agencias reguladoras, en el caso de Estados Unidos, la FDA, para su uso en humanos". No es el caso de esta vacuna, que sí está autorizada por la FDA.