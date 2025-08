Falsedades sobre frontera, economía y política internacional: verificamos el discurso de Donald Trump en su toma de posesión

“Tenemos un gobierno que ha otorgado financiamiento ilimitado para la defensa de fronteras extranjeras, pero se niega a defender las fronteras de Estados Unidos”. FALSO.

“Nuestro país ya no puede prestar servicios básicos en tiempos de emergencia, como demostró recientemente la maravillosa gente de Carolina del Norte, o más recientemente Los Ángeles, donde estamos viendo cómo siguen ardiendo trágicamente incendios de hace semanas sin ni siquiera una muestra de defensa”. FALSO.

El caso “Luis León”: un inmigrante que ICE dice que no deportó, Guatemala que no lo recibió y cuya foto parece no ser de él

“Los buques estadounidenses están sufriendo un grave exceso de cobro y no reciben un trato justo de ninguna forma o manera, y eso incluye a la Marina de Estados Unidos, y sobre todo, China está operando el Canal de Panamá”. FALSO.

Trump dijo que Estados Unidos “ha perdido 38,000 vidas en la construcción del Canal de Panamá”. FALSO.

De acuerdo con The Cipher Brief, medio enfocado en seguridad nacional, Matthew Parker, autor de ‘Hell’s Gorge: The Battle to Build the Panama Canal’, señala que el número de estadounidenses que murieron durante la construcción fue probablemente de unos 300.