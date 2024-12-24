Por qué EEUU tuvo el control del Canal de Panamá hasta hace 25 años (y que ahora Trump amenaza con recuperar)

Video "Cada metro del canal de Panamá es de Panamá": la dura respuesta a la amenaza de Trump

Cuando Donald Trump aseguró el pasado domingo que podría intentar recuperar el control del canal de Panamá, es probable que muchos de los estadounidenses más jóvenes no supieran a qué se refería su presidente electo.

En efecto, hubo un largo período de la historia reciente en que la importante vía que conecta los océanos Pacífico y Atlántico, junto a la zona del país centroamericano en la que se encontraba, estuvo controlada por Estados Unidos.

De hecho, en solo unos días se cumplirán 25 años desde que Panamá recuperó la soberanía del canal tras años de protestas, conflictos y negociaciones entre ambos países.

Sin embargo, pese a los recientes reclamos de Trump asegurando que los transportistas deben pagar costes “ridículos” por el uso del canal e insinuando que China controla realmente la vía, Panamá ya le dejó claro que la idea de que pudiera volver a manos estadounidenses no es para nada una posibilidad.

“Cada metro cuadrado del canal de Panamá y sus zonas adyacentes son de Panamá y lo seguirán siendo”, dijo el presidente panameño, José Raúl Mulino. “La soberanía e independencia de nuestro país no son negociables”.

Pero ¿por qué el Canal de Panamá llegó a ser gestionado por EEUU y cómo regresó a manos panameñas?

La construcción estadounidense del Canal de Panamá

Hasta el 31 de diciembre de 1999, el Canal de Panamá estuvo en manos de EEUU, que lo construyó e inauguró en 1914, administrándolo durante 85 años.

Pero antes ya hubo otro intento por sacar adelante esta ruta marítima. A finales del siglo XIX, Francia inició su construcción, pero las enfermedades de los trabajadores y las condiciones climáticas de la zona acabaron por llevar el proyecto a la quiebra.

Años después, EEUU se interesó por el proyecto en territorio panameño, que entonces formaba parte de Colombia. Propuso pagar $40 millones por la concesión y el acuerdo se plasmó en el tratado Herrán-Hay, que concretaba las condiciones de la licitación.

El gobierno de Bogotá, sin embargo, acabó rechazándolo alegando que atentaba contra su soberanía. Esta decisión impulsó a los panameños a proclamar, y acabar logrando en noviembre de 1903, su separación de Colombia.

Fue entonces que EEUU y Panamá firmaron el tratado Hay-Bunau Varilla, en el que se estipulaba que Washington respetaría la independencia panameña siempre que Washington lograra la concesión a perpetuidad del canal y el dominio de la Zona del Canal (5 millas de superficie a cada lado de la vía marítima).

Aquel acuerdo fue muy cuestionado por gran parte de la población panameña, convencida de que quien había negociado en su nombre no tenía legitimidad para hacerlo: el ingeniero francés Phillippe Bunau Varilla, quien logró este reconocimiento tras apoyar a Panamá en su proceso independentista.

La presencia de EEUU en Panamá durante décadas

Panamá vio entonces cómo su territorio quedaba partido en dos y la Zona del Canal pasaba a estar ocupada por estadounidenses trabajadores del canal y sus familiares, que gozaban de enormes privilegios y disfrutaban de vidas acomodadas.

Los panameños, que necesitaban en ocasiones de permisos especiales para poder ingresar a esa área, comenzaron a protestar y a llevar a cabo movilizaciones que solían ser reprimidas con dureza por las autoridades estadounidenses cuando se acercaban al canal.

Una de las más decisivas, sin duda, fue la popularmente conocida como 'Día de los Mártires'. El 9 de enero de 1964 murieron 22 estudiantes panameños a manos de las fuerzas estadounidenses cuando intentaban izar la bandera panameña en una escuela de la Zona del Canal.

Con su movilización, trataban de hacer cumplir el acuerdo firmado dos años antes entre el presidente panameño Roberto Chiari y el estadounidense John F. Kennedy, gracias al cual se acabó fijando que las banderas de ambos países debían ondear en zonas civiles de la zona.

La tensión aumentaba a ritmo vertiginoso mientras seguían las negociaciones. Entre los años de 1973 y 1976, acordaron una serie de borradores de acuerdos que formaron la base de los tratados Torrijos-Carter, firmados por el presidente Jimmy Carter y el general Omar Torrijos el 7 de septiembre de 1977.

En ellos se estableció que la Zona del Canal dejaría de existir el 1 de octubre de 1979, se pondría fin entonces a la presencia militar estadounidense en Panamá, y se fijaba la fecha en que el canal sería definitivamente devuelto al país centroamericano.

Finalmente, el 31 de diciembre de 1999 el Canal quedó en manos panameñas y las tropas estadounidenses se marcharon, entre júbilo y celebraciones en Ciudad de Panamá.

