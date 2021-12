¿Los Simpson predijeron la tragedia de Astroworld 2021? Un mes después crecen las desinformaciones sobre el concierto de Travis Scott

No te creas las teorías conspirativas sobre Astroworld 2021 que persisten un mes después de la tragedia. Es falso que el fallecimiento de las 10 pers

onas en la estampida se debió a un ritual satánico o a que estaban inmunizadas contra el covid-19 y las dañó un supuesto efecto del grafeno. Es falso también que el rapero fue arrestado cuatro días después del espectáculo del 5 de noviembre y además es una falsedad que el aforo máximo de personas del NRG Park fue superado. Y no, otra vez no: Los Simpson no predijeron la tragedia del concierto de Travis Scott. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.