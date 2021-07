¿Debo cambiar mi cepillo de dientes si tuve covid-19 para evitar “infecciones secundarias”?

¿Si tuviste covid-19 debes cambiar el cepillo de dientes para evitar una “infección secundaria”? No hay evidencias que demuestren si el nuevo coronavirus (el SARS-CoV-2) vive, y por cuánto tiempo, en los cepillos de dientes. Y es prácticamente nula la posibilidad de que no cambiar el cepillo dental cause una infección secundaria o produzca una reinfección con el coronavirus.