Camino al juicio político: con estas frases falsas y engañosas Trump llevó sus seguidores a las puertas del Capitolio (cronología)

A raíz del ataque al Capitolio, la Cámara de Representantes aprobó el 'impeachment' contra el presidente Donald Trump por "incitar a la violencia contra el Gobierno de Estados Unidos", la tarde de este 13 de enero de 2021. Un total de 232 representantes votaron a favor, de los que 10 fueron republicanos y el resto demócratas, que fueron quienes hicieron la propuesta de artículo. El 197 restante de republicanos votó en contra.

El artículo responsabiliza directamente al presidente saliente por el asalto al Capitolio del pasado 6 de enero que dejó un saldo de cinco personas muertas. Aseguran que está profundamente ligado a "declaraciones falsas que afirman que los resultados de las elecciones presidenciales fueron producto de un fraude generalizado y no deberían ser aceptados por el pueblo estadounidense ni certificados por funcionarios estatales o federales".

El implacable ataque de Trump contra los resultados electorales culminó con un discurso a sus partidarios en un mitin de "Salvemos Estados Unidos" el 6 de enero, poco antes de que el Congreso y el vicepresidente Mike Pence se reunieran en el Capitolio para contar formalmente los votos electorales.

Los hechos que analizan los congresistas:

El 6 de enero frente al Capitolio, el presidente insistió en afirmaciones como: "ganamos estas elecciones, y las ganamos de manera aplastante". También hizo declaraciones intencionales que, en contexto, alentaron, y previsiblemente dieron pie a, acciones ilegales en el Capitolio, tales como: " si no luchan con muchas ganas, ya no van a tener país".

Así, incitados por el presidente Trump, miembros de la multitud a la que se había dirigido, en un intento de - entre otros objetivos - interferir con el solemne deber constitucional de la Sesión Conjunta de certificar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, irrumpieron y destrozaron ilegalmente el Capitolio, asesinaron a un miembro de las fuerzas del orden público e hirieron seriamente a otros; amenazaron a miembros del Congreso, al vicepresidente y al personal del Congreso, y se enfrascaron en otros actos violentos, mortales, destructivos y sediciosos.

El escrutinio de votos electorales - que fue interrumpido por el mortal motín en el Capitolio y que también se vio retrasado por la oposición republicana a los electores de Biden en Arizona y Pensilvania - terminó alrededor de las 3:40 a.m. del 7 de enero cuando Pence anunció que Joe Biden se convertiría en el 46º presidente.

Aquí revisamos los comentarios y acciones de Trump previos a la votación del 'impeachment', comenzando con sus afirmaciones infundadas sobre el potencial de fraude electoral mucho antes de las elecciones del 3 de noviembre.

A pesar de las advertencias de fraude del presidente y sus clamores sobre la elección robada, el Consejo de Coordinación del Gobierno de Infraestructura Electoral y los Comités Ejecutivos de Coordinación del Sector de Infraestructura Electoral describieron las elecciones de 2020 como "las más seguras en la historia de Estados Unidos".

"No hay evidencia de que ningún sistema de votación haya eliminado o perdido votos, cambiado votos o se haya visto comprometido de forma alguna", dijeron los grupos de funcionarios federales, estatales y locales en una declaración conjunta el 12 de noviembre.

Incluso el fiscal general de Trump, William Barr, refutó sus afirmaciones , diciéndole a Associated Press el 1 de diciembre que el Departamento de Justicia y el FBI "no han visto fraude en una magnitud que pudiera haber producido un resultado diferente en las elecciones".

Antes de las elecciones

Durante años, Trump ha hecho afirmaciones falsas y engañosas sobre un fraude electoral generalizado en las elecciones estadounidenses: Incluso después de ganar la votación del Colegio Electoral de 2016, Trump hizo la afirmación falsa de que también había ganado el voto popular "si se quitan los millones de personas que votaron ilegalmente". A lo largo de 2020, preparó a sus seguidores para que creyeran que, si perdía su intento de reelección, solo podría haber sido como resultado de un robo electoral.

El presidente también se negó a criticar a los grupos marginales que lo apoyan. Cuando se le pidió que lo hiciera, Trump no rechazó la teoría conspiratoria QAnon, que promueve la idea infundada de que Trump está trabajando para desmantelar una red de élite de tráfico sexual infantil que involucra a los principales líderes demócratas. En repetidas ocasiones compartió publicaciones de Twitter de cuentas que promueven la conspiración. Hizo comentarios ambiguos cuando se le pidió que denunciara a los Proud Boys, un grupo de extrema derecha, y se negó a instar a sus seguidores a mantener la calma mientras se contaban los votos.

Esta es una muestra de afirmaciones de Trump previas a las elecciones aquí:

7 de abril: "Ahora, envíen boletas por correo, hacen trampa. ¿OK? La gente hace trampa. Las boletas por correo son algo muy peligroso para este país, porque son unos tramposos. Van y las recogen. Son fraudulentas en muchos casos. … Las boletas enviadas por correo están corruptas, en mi opinión. Y las recogen, y hacen que la gente entre y las firme. Y luego ... son falsificaciones en muchos casos. Es algo horrible", dijo en una reunión informativa del grupo operativo sobre el coronavirus , que verificamos y hallamos que son afirmaciones falsas y sin evidencia.

26 de mayo: "Pero en California, el gobernador envió, escuché, o está enviando, millones de boletas por todo el estado. Millones a cualquiera. A cualquiera. Personas que no son ciudadanos, ilegales. Cualquiera que vaya a California recibirá una boleta", en comentarios en la Casa Blanca, que verificamos y encontramos que eran falsas.

22 de junio: "ELECCIÓN AMAÑADA DE 2020: MILLONES DE BOLETAS POR CORREO SERÁN IMPRESAS POR PAÍSES EXTRANJEROS Y OTROS. ¡SERÁ EL ESCÁNDALO DE NUESTROS TIEMPOS!", en Twitter.

30 de julio: "Con la votación universal por correo (no la votación en ausencia, la cual es buena), 2020 será la elección más INEXACTA Y FRAUDULENTA de la historia. Será una gran vergüenza para Estados Unidos", en Twitter.

7 de septiembre: "Y la pelea más sucia de todas es la emisión de 80 millones de boletas, no solicitadas. No se han solicitado; solo están enviando 80 millones de boletas a todo el país. Ochenta millones de boletas no solicitadas. Las llamo 'boletas no solicitadas'. Ésa será la pelea más sucia de todas. La gente recibirá boletas; van a decir: '¿Qué estoy haciendo?' Y luego van a cosechar. Van a hacer todas esas cosas", aseguró en una conferencia de prensa , y la verificamos. Era falsa.

13 de septiembre: Sobre el gobernador demócrata de Nevada, Steve Sisolak: "Es un, es politiquero. Déjenme decirles. Está a cargo de las boletas. No hay forma de que sea honesto al respecto. Está amañado. Está amañado. 100% amañado. No tengo ninguna duda al respecto. … El juego es que él también controla las boletas y es una operación turbia. En lo que a mí respecta, ésta es una elección amañada", declaró en una entrevista con el Las Vegas Review-Journal. Nosotros verificamos la afirmación. Un ataque con falsedades, sin ninguna evidencia.

21 de septiembre: "Y cuando los ves haciendo trampa en el otro lado, no digo si, sino cuando. Cuando los vean haciendo trampa con esas boletas, todas esas boletas no solicitadas, esos millones de boletas, los vean. Siempre que los vean, repórtenlos a las autoridades", expresó en un mitin en Swanton, Ohio.

22 de septiembre: "Con los millones de boletas no solicitadas que están enviando, es una estafa; es un engaño", hablando con reporteros en la Casa Blanca.

23 de septiembre: "Bueno, vamos a tener que ver qué pasa. Ustedes lo saben. Me he quejado mucho sobre las boletas. … Queremos tener - deshacernos de las boletas y tendremos una muy trans... - tendremos una muy pacífica - no habrá una transferencia, francamente; habrá una continuación" - en un rueda de prensa , cuando se le preguntó si se comprometería con una transferencia pacífica del poder.

29 de septiembre: "Proud Boys, retrocedan y manténganse al margen. Pero te diré algo, te diré algo, alguien tiene que hacer algo con Antifa y la izquierda porque éste no es un problema de derecha", dijo en un debate cuando Biden le pidió que denunciara al grupo de extrema derecha. (Los Proud Boys han negado tolerar la supremacía blanca; la Liga Antidifamación dice que algunos miembros "defienden ideologías supremacistas blancas y antisemitas").

29 de septiembre: "Insto a mis seguidores a que vayan a las urnas y observen con mucho cuidado, porque eso es lo que tiene que suceder. Los estoy instando a que lo hagan. … Si es una elección justa, estoy 100% de acuerdo. Pero si veo que se manipulan decenas de miles de boletas, no puedo aceptar eso", manifestó en un debate , cuando se le preguntó si "instaría a sus seguidores a mantener la calma" y "no participar en ningún disturbio civil" y "no declarar la victoria hasta que la elección haya sido certificada de forma independiente".

26 de octubre: "Es la única forma en que podemos perder, en mi opinión, es [si se produce] un fraude masivo. Y eso es lo que está sucediendo porque en todo el país, lo estás viendo", expresó en un mitin en Allentown, Pensilvania.

27 de octubre: "¿Acaso no tenía razón sobre las boletas? Es un desorden total. Ahora dicen: 'Nos gustaría recibir las boletas y quizás recibirlas dentro de unos días de la elección. Y tardaremos 10 días en contarlas". Bueno, está bien. Dejemos que todo el mundo espere mientras ustedes cuentan sus votos. ¿Y saben qué pasa mientras los cuentan? Están echando más boletas ahí. ¿OK? ¿De dónde vienen ésas?", acusó en un mitin en West Salem, Wisconsin.

Después de la noche de las elecciones

Antes de que los estados hubieran terminado de contar todos los votos, Trump prematura y erróneamente se declaró ganador de las elecciones. Repetidamente afirmó que había derrotado a Biden y que los resultados que mostraban lo contrario se debieron a fraude, trampa o actividad ilegal, particularmente en los estados pendulares que perdió el presidente.





4 de noviembre: "Esto es un fraude al público estadounidense. Esto es una vergüenza para nuestro país. Nos estábamos preparando para ganar estas elecciones. Francamente, ganamos estas elecciones. Sí ganamos estas elecciones. Por eso, nuestro objetivo ahora es garantizar la integridad por el bien de esta nación. Es un momento muy importante. Es un gran fraude en nuestro país. Queremos que la ley se use de forma adecuada. Así que acudiremos a la Corte Suprema de Estados Unidos. Queremos que paren todas las votaciones. No queremos que encuentren boletas a las cuatro de la mañana y las sumen a la lista. ¿OK?", pronunció en un discurso posterior a la noche de las elecciones.

"Anoche yo tenía la ventaja, a menudo una ventaja sólida, en muchos estados clave, en casi todos los casos dirigidos y controlados por los demócratas. Luego, uno por uno, comenzaron a desaparecer mágicamente a medida que se contaban los volcados repentinos de votos. MUY EXTRAÑO, ¡y los 'encuestadores' se equivocaron completa e históricamente!", escribió en un tuit.

"Tenemos MUCHA ventaja, pero están intentando ROBARSE las elecciones. Nunca se lo permitiremos. ¡No se pueden emitir votos después de que se cierran las urnas!", expresó en un tuit.





5 de noviembre: "¡DETENGAN EL FRAUDE!" , en un tuit.

"Si cuentan los votos legales, gano fácilmente. Si cuentan los votos ilegales, pueden intentar robarnos la elección", en comentarios en la Casa Blanca.





12 de noviembre: "'REPORTE: DOMINION ELIMINÓ 2.7 MILLONES DE VOTOS DE TRUMP EN TODO EL PAÍS. EL ANÁLISIS DE DATOS REVELA QUE 221,000 VOTOS EN PENSILVANIA SE CAMBIARON DEL PRESIDENTE TRUMP A BIDEN. SE BORRARON 941,000 VOTOS. LOS ESTADOS QUE UTILIZARON [EL SOFTWARE DE] DOMINION VOTING SYSTEMS CAMBIARON 435,000 VOTOS DE TRUMP A BIDEN'. @ChanelRion @OANN ", aseguró en un tuit.





14 de noviembre: "El Decreto de Consentimiento firmado por el Secretario de Estado de Georgia, con la aprobación del Gobernador @BrianKempGA , a instancias de @staceyabrams , hace que sea imposible verificar y equiparar las firmas en las boletas y sobres, etc. Sabían que iban a hacer trampa. ¡Hay que exponer las firmas verdaderas!", dijo en un tuit.

19 de noviembre: "Casi CERO boletas rechazadas en Georgia en esta elección. En años pasados, cerca del 4%. No es posible. Deben tener las verificaciones de firma en los sobres ahora. Muy fácil de hacer. Los demócratas pelean porque los atraparon. Muchos más votos de los necesarios para voltear los resultados. ¡Los republicanos deben ponerse duros! @BrianKempGA ", otro tuit.

29 de noviembre: En una entrevista con Maria Bartiromo de Fox News, la primera después del día de las elecciones, Trump resumió varias afirmaciones infundadas, falsas y engañosas que había hecho antes sobre una elección "amañada".

"Empezamos con estas máquinas que han sido sospechosas, no se permite su uso en Texas, las máquinas Dominion, sobre las que se han publicado reportes tremendos. Tenemos declaraciones juradas de muchas personas que hablan sobre lo que sucedió con las máquinas. Tuvieron fallas. Sabes lo que es una falla. Eso es, se supone que es un error cuando una máquina se descompone. Bueno, no, tuvimos fallas en las que trasladaron miles de votos de mi conteo al de Biden. Y éstas son fallas. Entonces, no son fallas. Son robos. Son un fraude, un fraude absoluto. Y hubo muchas de ellas, pero, obviamente, la mayoría de ellas cantidades tremendas, se pasaron sin que las detectáramos. Tuvimos suerte de detectarlas. Creo que detectamos cuatro o cinco fallas de unos 5,000 votos cada una, y en diferentes estados. Y, nuevamente, no son fallas. Eso fue un fraude. Y las dtectamos. Pero, en su mayor parte, se salieron con la suya", en una entrevista con Fox News. .

"Esta elección terminó. Y luego volcaron votos. Los llaman volcados, volcados grandes y masivos en Michigan, Pensilvania y en todas partes. … E hicieron estos volcados masivos de votos. Y, de repente, pasé de ganar por mucho a perder por poco", en una entrevista con Fox News.

"Los muertos estaban recibiendo boletas. Pero, lo que es peor, los muertos estaban solicitando boletas electorales. Estaban haciendo solicitudes para recibir boletas, muchas. Y, sabes, no estamos hablando de 10 personas. Estamos hablando - hay muchos muertos que supuestamente votaron en esta elección. Pero los muertos, en algunos casos, en muchos, muchos casos, miles de casos, votaron, pero, también, los muertos hicieron solicitudes para votar. Llevaban muertos 10 años, 15 años, y de hecho hicieron solicitudes. Esto es un fraude total", entrevista con Fox News.

"Ya saben, los observadores electorales, y esto sucede en todos los estados, casi, de los que están hablando, creo que todos. No se les permitió tener observadores electorales. Los demócratas y los matones, los matones, no estoy hablando de decir, ¿podrían moverse? Los sacaron de las salas de escrutinio. No se les permitió entrar. Los sacaron afuera en muchos casos. Escucharon la historia donde la gente, salió y buscaron binoculares, porque no les permitían observar. Y durante ese período de tiempo, sucedieron muchas cosas malas. Luego cerraron, como saben, cerraron la votación y luego - inesperadamente. Cerraron todo el escrutinio. Inesperadamente, llegaron nuevas boletas. Y se sumaron nuevas cifras. Tenemos fotografías y evidencia de que cómo se llevan nuevas boletas a las salas de escrutinio", entrevista con Fox News.





2 de diciembre: En un video de 46 minutos , que calificó como quizás "el discurso más importante que he dado", Trump hizo una serie de afirmaciones falsas y engañosas y continuó su intento de engañar al público estadounidense sobre los resultados de las elecciones.

"La evidencia es abrumadora. El fraude que hemos recogido en las últimas semanas es abrumador y tiene que ver con nuestra elección. Todo el mundo dice: 'Vaya, la evidencia es abrumadora' cuando llegan a verla", expresó en el discurso pregrabado.

En el video, Trump sostiene un gráfico que presuntamente muestra "un volcado de 149,772 votos" que "llegó inesperadamente" en Michigan temprano en la mañana después del día de las elecciones. Pero lo que parecía ser un gran repunte de unos 140,000 votos para Biden fue el resultado de un error tipográfico en los resultados no oficiales que se corrigió rápidamente.

"Aunque se sabe desde hace mucho tiempo que la maquinaria política demócrata se involucra en fraude electoral desde Detroit hasta Filadelfia, Milwaukee, Atlanta y muchos otros lugares. Lo que cambió este año fue la implacable iniciativa del Partido Demócrata para imprimir y enviar por correo decenas de millones de boletas a destinatarios desconocidos sin prácticamente protección de ningún tipo. Esto permitió que el fraude y el abuso ocurrieran en una magnitud nunca antes vista", acusó en el discurso pregrabado.

"En Pensilvania, se procesaron ilegalmente grandes cantidades de boletas de voto por correo y en ausencia. Y en secreto, en Filadelfia, en los condados de Allegheny, sin la presencia de nuestros observadores. No se les permitió estar presentes", dijo en el mismo discurso.

"Además, hubo más votos que votantes [en Michigan]. Piensen en eso. Había más votos que votantes. Eso es fácil de calcular, y fueron miles", agregó en el video.

"[En Georgia], se descubrieron miles de boletas sin contar en los condados de Floyd, Fayette y Walton semanas después de la elección, y esas boletas fueron en su mayoría de votantes de Trump. No se contaron. Eran de votantes de Trump", insistió.

"Esta colosal expansión de la votación por correo le abrió las puertas al fraude masivo. Es un hecho ampliamente conocido que las listas de votantes están repletas de personas que no son legalmente elegibles para votar, incluyendo personas que han fallecido, se han mudado de su estado e incluso los no ciudadanos de nuestro país", sigue en el video pregrabado.

"El tremendo éxito que tuvimos en la Cámara de Representantes y el tremendo éxito que hemos tenido hasta ahora en el Senado, un éxito inesperado en todo el país, y aquí mismo en Washington, es estadísticamente imposible que la persona, yo, que encabezó la carga, pierda", se ve en el video.





Después de la votación de los electores

Los electores en todo Estados Unidos emitieron sus votos el 14 de diciembre . En los importantes estados pendulares de Pensilvania, Georgia, Michigan, Wisconsin, Nevada y Arizona, los electores emitieron sus votos por Biden y Harris.

En total, Biden ganó 306 votos electorales y Trump recibió 232.

Pero el presidente continuó promoviendo la noción infundada de que le robaron las elecciones, atacando no solo a los demócratas, sino a sus compañeros republicanos e incluso a la Corte Suprema de Estados Unidos.

He aquí una muestra de sus afirmaciones falsas, engañosas e infundadas, las cuales Twitter marcó como "disputadas":



20 de diciembre: RT @gatewaypundit. "REVELACIÓN: 'La matemática simple muestra que Biden recibió 13 MILLONES más de votos que los votantes elegibles que votaron en las elecciones de 2020 Election @JoeHoft via @gatewaypundit", se lee en un retuit , sobre el que escribimos aquí





22 de diciembre: "LOS DEMÓCRATAS VOLCARON CIENTOS DE MILES DE BOLETAS EN LOS ESTADOS PENDULARES TARDE EN LA NOCHE. ¡¡¡FUE UNA ELECC¨ÓN AMAÑADA!!!", en un tuit.

24 de diciembre: "En una reunión en Florida hoy, todos se preguntaban por qué los republicanos no están en armas y peleando por el hecho de que los demócratas se robaron las elecciones presidenciales amañadas. Especialmente en el Senado, dijeron, donde ayudaron a 8 senadores a ganar sus contiendas. ¡Qué rápido se olvidan!", un tuit.

26 de diciembre: "La Corte Suprema de Estados Unidos ha sido totalmente incompetente y débil ante el fraude electoral masivo que tuvo lugar en las elecciones presidenciales de 2020. Tenemos EVIDENCIA absoluta, pero ellos no quieren verlo. No 'procede', dicen. ¡Si tenemos elecciones corruptas, no tenemos país!", otro tuit.

2 de enero [de 2021]: Trump llama al Secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, le pide que "encuentre 11,780 votos, que es uno más de los que tenemos porque ganamos el estado".

"Hemos ganado, hemos ganado estas elecciones en Georgia basándonos en todo esto. Y no hay nada de malo en decir eso, Brad. Sabes, quiero decir, teniendo lo correcto ... la gente de Georgia está enojada, la gente del país está enojada. … Y no hay nada de malo en decir eso, ya sabes, eh, que has recalculado".

Según los informes, el presidente hizo llamadas similares a Kemp el 5 de diciembre y a un investigador electoral de Georgia el 23 de diciembre instándolo a "encontrar el fraude", según The Washington Post.





3 de enero: "Ayer hablé con el Secretario de Estado Brad Raffensperger sobre el condado de Fulton y el fraude electoral en Georgia. No quiso, o no pudo, responder preguntas como la estafa de 'boletas bajo la mesa', destrucción de boletas, 'votantes' de fuera del estado, votantes muertos y más. ¡No tiene ni idea!", dijo en un tuit que llevó a Raffensperger a publicar una cinta de audio de su conversación de una hora con Trump porque dijo que el "tuit del presidente era falso".

3 de enero: "'Los datos electorales de Georgia, recién revelados, muestran que más de 17,000 votos pasaron ilegalmente de Trump a Biden'. OANN Esto, por sí solo (hay muchas otras irregularidades), es suficiente para "inclinar Georgia hacia Trump" fácilmente. #StopTheSteal", en un tuit y publicación de Facebook.

3 de enero: "Los estados pendulares ni siquiera se acercaron a seguir los dictados de sus legislaturas estatales. Estas "leyes electorales" de los estados las crearon jueces y políticos locales, no sus legislaturas, y por lo tanto, antes incluso de llegar a las irregularidades y el fraude, ¡SON INCONSTITUCIONALES!", expresó en un tuit y publicación de Facebook.

4 de enero: "¡El 'Caucus de la Rendición' dentro del Partido Republicano caerá en la infamia como 'guardianes' débiles e ineficaces de nuestra Nación, que estuvieron dispuestos a aceptar la certificación de cifras presidenciales fraudulentas!", acusó en un tuit y publicación de Facebook.

4 de enero: "Saben, yo estaba al frente en Pensilvania por cientos de miles de votos. De repente estaba empatado. Dije: '¿Qué pasó?'", repitió en un mitin en Georgia.

¿Que pasó? La respuesta es simple. A los funcionarios electorales de Pensilvania no se les permitió siquiera abrir millones de boletas por correo que recibieron hasta el día de las elecciones, como hemos escrito antes , y esas boletas las utilizaron principalmente los demócratas.





5 de enero: "Me complace anunciar que @KLoeffler y @sendavidperdue acaban de unirse a nuestro gran grupo de senadores #StopTheSteal. Lucharán contra la ridícula Certificación del Colegio Electoral de Biden. ¿Cómo se certifican cifras que ahora se ha demostrado que son incorrectas y, en muchos casos, fraudulentas?", escribió en un tuit y publicación de Facebook.

Después de que los electores estatales certificaron sus votos para presidente y vicepresidente y esos votos se sellaron y enviaron al presidente del Senado, la Constitución exigió que el Congreso se reuniera en una sesión conjunta para "abrir todos los certificados y luego se contarán los votos".

La ley federal exigió que el Congreso actuara el 6 de enero, el mismo día que la manifestación "Salvemos Estados Unidos", que se organizó en un fallido intento final para presionar al Congreso y Pence para que evitaran que Biden se convirtiera en presidente.

Trump usó el "púlpito intimidatorio" presidencial, un término acuñado por el presidente Teddy Roosevelt, para promover el evento del 6 de enero y atraer una gran multitud a Washington, DC





Promoción del mitin 'Salvemos Estados Unidos' el 6 de enero

En su discurso del 6 de enero, mientras criticaba a las compañías de medios sociales por acallar las voces conservadoras, Trump afirmó falsamente que "no hizo nada" para promover el mitin del 6 de enero.

"Quieren adoctrinar a sus hijos", dijo Trump sobre las compañías de redes sociales. "Todo es parte del asalto integral contra nuestra democracia y el pueblo estadounidense debe finalmente levantarse y decir, 'No'. Esta multitud es nuevamente un testimonio de ello. No hice publicidad. No hice nada. Hay algunos grupos que son grandes partidarios. Quiero agradecerle a Amy [Kremer] y a todos, tenemos unos seguidores increíbles, increíbles, pero no hicimos nada. Esto simplemente sucedió".

Es cierto que Amy Kremer, fundadora y presidenta de Mujeres por Estados Unidos Primero , organizó el evento. El Servicio de Parques Nacionales le dio a la organización pro-Trump un permiso para organizar el mitin del 6 de enero.

Pero no es cierto que Trump "no hizo nada" para publicitar el evento.



Trump promovió en repetidas ocasiones el evento entre sus millones de seguidores en Twitter y Facebook. En un tuit del 19 de diciembre, Trump prometió que el mitin "será salvaje". El 2 de enero en Facebook, publicó un vídeo promoviendo el mitin como "el evento más grande de la historia", y un día después retuiteó el mismo video de uno de sus seguidores.

Twitter " suspendió permanentemente " la cuenta de Trump el 8 de enero, por lo que sus tuits ya no son visibles en la plataforma de redes sociales. Facebook le ha prohibido publicar también en su cuenta de Facebook e Instagram, pero sus publicaciones anteriores permanecen en línea.

He aquí las publicaciones de Trump en Facebook y sus tuits y retuits sobre el mitin, basados en parte en una búsqueda de palabras clave, como " 6 de enero ", " Mitin Salvemos Estados Unidos " y " Seis de enero " - en Factba.se, un sitio web que archiva los tuits de Trump.





19 de diciembre: "Peter Navarro publica un informe de 36 páginas que alega fraude electoral 'más que suficiente' para darle la victoria a Trump - Un gran informe de Peter. Estadísticamente imposible haber perdido las elecciones de 2020. Gran protesta en DC el 6 de enero. Estén allí, será salvaje", en un tuit y publicación de Facebook.

26 de diciembre: "El Departamento de 'Justicia' y el FBI no han hecho nada con respecto al fraude electoral en las elecciones presidenciales de 2020, la estafa más grande en la historia de nuestra nación, a pesar de la abrumadora evidencia. Deberían estar avergonzados. La historia lo recordará. Nunca se rindan. Nos vemos todos en DC el 6 de enero", en un tuit y publicación de Facebook.

27 de diciembre: "Nos vemos en Washington DC el 6 de enero. No se lo pierdan. ¡Más información a continuación!", en un tuit y publicación de Facebook.

30 de diciembre: "¡SEIS DE ENERO, NOS VEMOS EN DC!", en un tuit y publicación de Facebook.

1 de enero [de 2021]: RT @KylieJaneKremer "Se acerca el calvario, Sr. Presidente. 6 de enero Washington, DC. TrumpMarch.com. #MarchForTrump #StopTheSteal"”, en un retuit que incluía una imagen que mostraba el tuit de Trump del 19 de diciembre promoviendo el evento junto al texto que dice: "El presidente nos pide que vayamos a Washington el 6 de enero para una gran protesta: 'Estén allí, será salvaje'".

1 de enero: "El GRAN Mitin de Protesta en Washington, DC, se llevará a cabo a las 11 a. m. el 6 de enero. Detalles de ubicación a continuación. StopTheSteal!", en un tuit y publicación de Facebook.

2 de enero: RT @AmyKremer "¡Nos complace anunciar que el lugar de nuestro evento del 6 de enero será The Ellipse en el President's Park, a solo unos pasos de la Casa Blanca! Únete a nosotros el 6 de enero, las puertas se abrirán a las 7 a. m. y querrás llegar temprano. RSVP @ TrumpMarch.com! #MarchForTrump #StopTheSteal"- en un retuit.

2 de enero: "6 de enero!", una publicación de Facebook que incluía un video promoviendo la manifestación e instando a la gente a que se presentara temprano.

3 de enero: RT @ JenLawrence21 "Hemos estado marchando por todo el país por usted, señor presidente. ¡Ahora llegaremos a DC el 6 de enero y ORGULLOSAMENTE estaremos a su lado! ¡Gracias por luchar por nosotros @realDonaldTrump!" , un retuit.

4 de enero: "¿Cómo se puede certificar una elección cuando los números que se certifican son ERRÓNEOS? Verán los números reales esta noche durante mi discurso, pero especialmente el 6 de ENERO. @SenTomCotton Los republicanos tienen cosas positivas y negativas, pero algo es seguro, ¡NUNCA OLVIDAN! ", un tuit y publicación de Facebook.

5 de enero: "Estaré hablando en el MITIN SALVEMOS ESTADOS UNIDOS mañana en el Ellipse a las 11 a. m. hora del este. Lleguen temprano: las puertas se abren a las 7 a. m., hora del este. ¡GRANDES MULTITUDES!", en un tuit y publicación de Facebook, ambos incluían una imagen de una invitación unirse al mitin de Trump.

5 de enero: "¡NOS VEMOS MAÑANA, GRACIAS!" - en una publicación de Facebook que incluía un video tomado por el asistente de Trump, Daniel Scavino Jr., en la Casa Blanca, con el sonido de los partidarios de Trump en la ciudad durante el mitin que se escuchaba en la distancia.

Estas exhortaciones casi diarias a asistir al mitin ayudaron a llevar a un número incalculable de personas a Washington, DC, el 6 de enero.

Larry Rendall Brock , un oficial retirado de la Fuerza Aérea que fue fotografiado en el piso del Senado con un casco de combate, le dijo a The New Yorker, "El presidente les pidió a sus seguidores que asistieran, y sentí que era importante, por lo mucho que amo a este país, estar allí".

El Departamento de Justicia acusó a Brock el 10 de enero con "un cargo de entrar o permanecer a sabiendas en cualquier edificio o terreno restringido sin autoridad legal y un cargo de entrada violenta y conducta desordenada en los terrenos del Capitolio".

El mítin del 6 de enero, las palabras y horas claves

Antes de que se convocara una sesión conjunta del Congreso para contar oficialmente los votos electorales de los estados el 6 de enero, Trump y algunos de sus partidarios hablaron con la multitud en el mitin cerca de la Casa Blanca.

El abogado personal de Trump, Rudy Giuliani, repitió afirmaciones falsas sobre fraude electoral, incluyendo la idea infundada de que las "corruptas máquinas de Dominion ... cambiaron deliberadamente" los votos de Trump, así como los votos en las elecciones de segunda vuelta del Senado de Georgia el 5 de enero.

Giuliani habló de la propuesta del senador republicano Ted Cruz, apoyada por un puñado de otros senadores republicanos, de rechazar los votos electorales de algunos estados durante la sesión conjunta hasta que una comisión designada por el Congreso pudiera realizar una auditoría de 10 días. Giuliani dijo: "Durante los próximos 10 días, podremos ver las máquinas que están corruptas, las boletas que son fraudulentas, y si nos equivocamos, se burlarán de nosotros. Pero si tenemos razón, muchos de ellos irán a la cárcel. Entonces, que sea un juicio por combate".

El hijo del presidente, Donald Trump Jr., también le dijo a la multitud que el mitin "debería ser un mensaje para todos los republicanos que no han estado dispuestos a luchar realmente. La gente que no hizo nada para detener el robo. Esta reunión debería enviarles un mensaje de que ya no es su Partido Republicano. Este es el Partido Republicano de Donald Trump".

El presidente habló durante unos 70 minutos, comenzando alrededor de las 11:50 a. m. Recitó muchas falsedades sobre la elección presidencial e instó a la multitud a "luchar con muchas ganas". Trump les dijo que caminaran hasta el Capitolio para darles a los republicanos "débiles" "el tipo de orgullo y audacia que necesitan para recuperar nuestro país". Trump les dijo falsamente a sus seguidores que él "estaría allí con ustedes".





Luchar con muchas ganas. En su discurso, Trump habló por un momento sobre protestar "pacíficamente" en el Capitolio. Pero sobre todo habló de pelear, debilidad contra fuerza y nunca rendirse.

No se concede cuando hay un robo. "Todos los que estamos aquí hoy no queremos que nuestra victoria electoral se la roben los demócratas izquierdistas radicales y envalentonados, que es lo que están haciendo, ni que se la roben los medios de comunicación de noticias falsas. … Nunca nos rendiremos. Nunca nos daremos por vencidos, no va a suceder. No se concede cuando hay un robo. Nuestro país ha tenido suficiente. No lo soportaremos más y de eso se trata todo esto. Para usar un término favorito que a todos ustedes se les ocurrió, detendremos el robo".

Republicanos patéticos... ustedes son más fuertes. "Hay tantos republicanos débiles. … Los republicanos débiles, son republicanos patéticos y eso es lo que pasa. Si esto les sucediera a los demócratas, habría un infierno en todo el país. Habría un infierno en todo el país. Pero recuerden esto. Ustedes son más fuertes, más inteligentes. Ustedes son mejores, y ellos intentan degradar a todos los que tienen que ver con nosotros, y ustedes son la gente real".

Tenemos que sacar a los que no luchan. "Increíble, por lo que tenemos que pasar, por lo que tenemos que pasar y tienen que hacer que su gente luche. Y si no luchan, tenemos que sacar a los que no luchan. Los sacan en las elecciones primarias. Les vamos a decir quiénes son".

Queremos ser tan respetuosos con todos, incluso con la gente mala. "Los republicanos luchan constantemente como un boxeador con las manos atadas detrás de la espalda. Es como un boxeador y queremos ser tan amables. Queremos ser tan respetuosos con todos, incluso con la gente mala".

Vamos a caminar hasta el Capitolio, y vamos a animar a nuestros valientes senadores y congresistas y mujeres. "Después de esto, iremos hasta allá y estaré allí con ustedes. … Vamos a caminar hasta el Capitolio, y vamos a animar a nuestros valientes senadores y congresistas y mujeres. Y probablemente no vamos a animar tanto a algunos de ellos porque nunca recuperaremos nuestro país con debilidad..."

Tienen que mostrar fuerza y tienen que ser fuertes. "(...) Tienen que mostrar fuerza y tienen que ser fuertes. Hemos venido a exigir que el Congreso haga lo correcto y solo cuente a los electores que han sido seleccionados legalmente, seleccionados legalmente. Sé que todos los aquí presentes pronto marcharán hacia el edificio del Capitolio para que se escuchen sus voces de forma pacífica y patriótica".

Si no luchan con muchas ganas, ya no van a tener país. "Luchamos con muchas ganas y si no luchan con muchas ganas, ya no van a tener país. … Así que vamos a, vamos a caminar por Pennsylvania Avenue, me encanta Pennsylvania Avenue, y vamos al Capitolio. ... Pero vamos a intentar darles a nuestros republicanos, los débiles, porque los fuertes no necesitan nuestra ayuda, vamos a intentar darles el tipo de orgullo y audacia que necesitan para retomar nuestro país".

Si Mike Pence hace lo correcto, ganaremos las elecciones. "Espero que Mike haga lo correcto. Espero que sí. Eso espero porque si Mike Pence hace lo correcto, ganaremos las elecciones. … Los estados fueron defraudados. Se les dio información falsa. Votaron. Ahora quieren volver a certificar. La quieren de vuelta. Todo lo que el vicepresidente Pence tiene que hacer es enviarla de regreso a los estados para volver a certificarla, y nosotros nos convertimos en presidente, y ustedes serán las personas más felices. Acabo de hablar con Mike. Le dije: 'Mike, eso no requiere coraje. Lo que requiere coraje es no hacer nada. Eso sí requiere coraje', y luego nos quedamos con un presidente que perdió las elecciones por mucho, y tenemos que vivir con eso durante cuatro años más. Simplemente no vamos a permitir que eso suceda".

Me deceptionarás mucho. "Y Mike Pence, espero que defiendas nuestra Constitución y nuestro país. Y si no lo haces, me decepcionarás mucho".

Repitiendo los tuits que había publicado previamente ese día, Trump le pidió en repetidas ocasiones a Pence que rechazara los votos electorales de algunos estados, afirmando falsamente que Pence "tiene el derecho absoluto de hacerlo". Mientras el presidente hablaba, Pence publicó una carta al Congreso diciendo que no podía hacer lo que Trump quería según la Constitución.

[Nota del editor: Pence se encontraba dentro del Capitolio cuando la turba entró y algunos gritaban arengas en su contra, según se observa en los videos]

"Los republicanos tienen que ponerse más duros. No van a tener Partido Republicano si no se ponen más duros. Quieren hacerlo todo tan honestamente, quieren hacerlo así, 'Señor, sí, Estados Unidos, la Constitución no me permite enviarlas de regreso a los estados'. Bueno, yo digo, 'Sí, lo permite porque la Constitución dice que tienes que proteger a nuestro país y tienes que proteger nuestra Constitución y no puedes votar por el fraude', y el fraude lo destruye todo, ¿no es así? Cuando atrapas a alguien en un fraude, puedes seguir reglas muy diferentes. Así que espero que Mike tenga el coraje de hacer lo que tiene que hacer", continuó Trump.

Las horas, la turba, el asalto

Después del discurso de Trump, sus partidarios marcharon hacia el Capitolio, pero Trump no estaba con ellos. La sesión conjunta del Congreso comenzó a la 1 pm y los alborotadores ingresaron al Capitolio poco después de las 2 p m. Entorpecieron los procedimientos del Congreso y forzaron la evacuación de los miembros del Congreso, junto con Pence.

A las 2:24 pm, unos 10 minutos después de que CNN había reportado que la policía había utilizado gas lacrimógeno cuando los asaltantes traspasaron las barricadas policiales y estaban escalando los muros del Capitolio, Trump tuiteó : "Mike Pence no tuvo el coraje de hacer lo que se debía haber hecho para proteger nuestro país y nuestra Constitución, darles a los estados la oportunidad de certificar un conjunto de hechos corregidos, no los fraudulentos o inexactos que se les pidió que certificaran previamente. ¡Estados Unidos exige la verdad!".

Catorce minutos después, a las 2:38 pm, Trump tuiteó : "Por favor, apoyen a nuestra Policía del Capitolio y las fuerzas del orden. Realmente están del lado de nuestro país. ¡Sean pacíficos!". Y a las 3:13, repitió en un tuit: "Les pido a todos en el Capitolio de Estados Unidos que permanezcan tranquilos. ¡Sin violencia! Recuerde, NOSOTROS somos el Partido de la Ley y el Orden: respeten la Ley y a nuestros grandes hombres y mujeres de Azul. ¡Gracias!".

A las 4:17 p m, unas dos horas después de que los alborotadores entraran en el Capitolio, Trump lanzó un video en las redes sociales en el que dijo: "Conozco su dolor. Sé que están heridos. Nos robaron una elección. Fue una elección aplastante y todos lo saben, especialmente el otro bando, pero tienen que irse a casa ahora. Tenemos que tener paz. Tenemos que tener ley y orden. Tenemos que respetar a nuestra gran gente en la ley y el orden. No queremos que alguien salga herido. Es un período muy difícil. Nunca ha habido un momento como éste en el que haya sucedido algo así, en el que pudieran quitárnosla a todos, a mí, a ustedes, a nuestro país. Ésta fue una elección fraudulenta, pero no podemos seguirle el juego a esta gente. Tenemos que tener paz. Así que váyanse a casa. ¡Los queremos! Son muy especiales".

Twitter, Facebook y YouTube eliminaron ese video.

A las 6:01 pm, Trump volvió a Twitter para seguir promoviendo sus afirmaciones infundadas sobre una elección fraudulenta, diciendo : "Estas son las cosas y los acontecimientos que suceden cuando se les despoja, de forma tan brutal y sin miramientos, de una victoria electoral sagrada y aplastante a los grandes patriotas que han sido maltratados y tratados injustamente durante tanto tiempo. Váyanse a casa con amor y en paz. ¡Recuerden este día para siempre!".

Este artículo fue publicado originalmente en FactCheck.org el 12 de enero de 2021.

Esta verificación de datos forma parte del convenio FactChat, coordinado por la International Fact-Checking Network (IFCN) con el apoyo de WhatsApp. El objetivo del proyecto es llevar mejor información en español durante las elecciones presidenciales de los EEUU en 2020. Este y otros chequeos políticos los puedes recibir directo por WhatsApp haciendo click aquí o registrando el número +1 727-477-2212 y escribir "Hola". Te esperamos.

¿Viste algún error o imprecisión? Ayúdanos a corregirlo. También queremos leer si tienes una propuesta de verificación del discurso político o imágenes: eldetector@univision.net

Aquí te contamos sobre nuestra metodología y política de corrección.

