Falsedades e incitación a la violencia: las razones que llevaron a Twitter, YouTube y Facebook a penalizar a Trump

Facebook e Instagram no publicarán más contenidos en las cuentas del presidente Donald Trump "indefinidamente y por lo menos por las próximas semanas hasta que se complete en paz la transición de poder", explicó Mark Zuckerberg , fundador de la red social en un post. Pero lo que ocurrió este 6 de enero con esas cuentas no fue lo único que hará historia en materia de control de contenidos por publicación de desinformación y piezas que promueven violencia, según los argumentos de quienes tomaron las decisiones.

Twitter: de la advertencia a la sanción

Minutos después de la publicación, Twitter bloqueó la posibilidad de interactuar con el video: no permitía retuits, dar "me gusta" o hacer comentarios, y además lo etiquetó con la advertencia: "Este reclamo de fraude electoral está en disputa, y este tuit no puede ser respondido, retuiteado o dado me gusta debido a un riesgo de violencia". Esto pasó mientras en el Capitolio la policía intentaba controlar la situación y ya se había reportado a una mujer herida por arma de fuego.