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Una explosión en un astillero en NYC deja al menos 16 heridos, tres de ellos de gravedad

Una explosión en un astillero en NYC deja al menos 16 heridos, tres de ellos de gravedad, informaron las autoridades.

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Por:N+ Univision
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Una explosión en un astillero de la ciudad de Nueva York ha dejado al menos 16 heridos, tres de ellos de gravedad, según las autoridades.

El suceso tuvo lugar en Staten Island. Dos de los heridos de gravedad son miembros del departamento de Bomberos de la ciudad, y el tercero es un civil.

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Alrededor de las 3:30 pm ET alguien informó que dos trabajadores habían quedado atrapados en un espacio cerrado en el muelle, y los bomberos que acudieron al lugar encontraron un incendio en el sótano de una estructura metálica del muelle, según informó Joanne Mariano, de la oficina de prensa del cuerpo de bomberos.

Otros 11 bomberos también fueron heridos, y todos los afectados fueron enviados a hospitales.

Los equipos seguían luchando contra el incendio cuando, unos 50 minutos después, se produjo una gran explosión en el lugar, dijo.

El incendio seguía activo y, a las 5:00 PM ET, los servicios de emergencia habían contabilizado 16 heridos en el lugar, según Mariano.

Aún no estaba claro si había habido víctimas mortales a causa del incendio y la explosión. La causa sigue siendo objeto de investigación.

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