Ice Manifestantes le lanzan botes de basura al ICE tras arresto en Nueva York Al rededor de 100 personas llegaron a las afueras del Centro Médico después de que se enteraran de que los agentes federales llevaban a un hombre en custodia.



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En la noche del sábado 2 de mayo del 2026, manifestantes irrumpieron afuera de un hospital de Brooklyn luego de que se enteraran de que los agentes federales habían custodiado a un hombre para brindarle atención medica, según el The New York Post.

De acuerdo al Departamento de Policía de Nueva York ( NYPD) la policía respondió a los disturbios de la multitud, bloqueando entradas y salidas de emergencia del hospital a las 22:25 horas.

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¿Qué ocurrió cuando salieron los agentes del ICE?

Al rededor de 100 personas llegaron a las afueras del Centro Médico después de que se enteraran de que los agentes federales llevaban a un hombre en custodia.

En los videos de redes sociales, se puede ver a las personas protestando y lanzando basura mientras la policía le pedía a la multitud que se dispersara.

La situación se descontroló cuando a las dos de la mañana, dos agentes del ICE salieron del hospital llevando a una persona que se resistía a ser arrestada y lo arrastraron para después colocarlo en el suelo para lograr esposarlo.

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Después de lograr detenerlo, los agentes rociaron a la multitud gas pimienta y la Policía intentaba abrirles paso mientras furiosos protestantes les lanzaban basura y grababan la escena.

La noche terminó con nueve arrestos y con una persona herida, ya que el vehículo del ICE aceleró y atropelló a alguien de la multitud, según el amNewYork.

La presencia de la policía causó indignación para miles de personas, porque Nueva York es considerada una ciudad santuario de inmigrantes que no coopera con las autoridades de inmigración, a menos que haya una orden de arresto autorizada por un juez.