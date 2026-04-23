Aeropuerto LaGuardia Accidente en LaGuardia: Fallos de comunicación y tecnología influyeron en choque fatal Dicho accidente, ocurrido la noche del 22 de marzo, provocó el fallecimiento del capitán y el primer oficial de la aeronave, además de seis heridos graves y 33 leves entre los 72 pasajeros y el resto de la tripulación.

Video Accidente de avión de Air Canada en LaGuardia | investigan si se violaron protocolos de seguridad

A poco más de un mes del accidente en el Aeropuerto de LaGuardia de Nueva York que costó la vida del piloto y al copiloto del avión de la aerolínea Air Canada, la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) emitió un reporte preliminar en el que revela una cadena de eventos críticos que resultaron en la muerte de dos personas en el accidente del pasado 22 de marzo de 2026.

El informe preliminar publicado este jueves por la NTSB, precisó que una serie de fallos en las comunicaciones, así como la decisión de LaGuardia de no equipar vehículos de emergencia con transpondedores pudieron haber contribuido en la colisión mortal entre la aeronave y el camión de bomberos.

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El documento consultado por N+ Univision detalla cómo el avión de Jazz Aviation, que operaba para Air Canada, impactó contra un vehículo de rescate en la pista 4 durante la noche del pasado 22 de marzo, a las 23:37 horas, involucrando al vuelo 646, un Mitsubishi CRJ-900 procedente de Montreal, y al vehículo de extinción de incendios Rescue 35.

Informe de la NTSB sobreue el choque en La Guardia Imagen NTSB

De acuerdo con el avance de las investigaciones, el accidente se originó mientras seis vehículos de emergencia respondían a una alerta distinta cerca de la Terminal B. En un momento de alta carga de trabajo, el controlador local autorizó el aterrizaje del vuelo 646 en la pista 4, mientras que simultáneamente el convoy de bomberos solicitaba permiso para cruzar esa misma pista a través de la calle de rodaje D.

La contradicción fatal y las fallas

La investigación señala una contradicción en las instrucciones de la torre: el controlador dio luz verde al camión Truck 1 para cruzar la pista cuando el avión se encontraba a solo un cuarto de milla del umbral de aterrizaje.

Segundos después, el controlador intentó ordenar al vehículo que se detuviera, pero la instrucción llegó tarde, cuando el camión ya había rebasado la línea de espera e ingresado a la pista activa.

Los datos de las cajas negras revelaron que el avión de Air Canada tocó tierra normalmente, pero el impacto ocurrió apenas cinco segundos después de que el tren de aterrizaje principal hiciera contacto con el suelo.

Pista trayecto del avión Air Canadá Imagen NTSB

A pesar de que los pilotos activaron los frenos y los inversores de empuje, la aeronave colisionó con el costado derecho del camión a una velocidad aproximada de 104 mph.

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No obstante, las investigaciones permitieron detectar que el sistema de seguridad ASDE-X, que está diseñado para generar alertas sonoras y visuales a los controladores ante posibles incursiones en la pista, no sonó.

El sistema no pudo rastrear con precisión a los vehículos de emergencia porque estos no estaban equipados con transpondedores, lo que impidió que la tecnología identificara el conflicto de trayectorias entre el avión y el camión, según señaló el reporte.

Asimismo, el informe destaca el comportamiento de las Luces de Estado de Pista (REL), que funcionan como semáforos de advertencia. Aunque estas luces se iluminaron de rojo inicialmente, se apagaron automáticamente unos tres segundos antes del choque, siguiendo su programación habitual de desactivarse justo antes de que un avión llegue a una intersección, lo que eliminó la señal visual de peligro para el conductor del camión en el momento crítico.

Imagen NTSB

El examen físico de los restos mostró que el fuselaje delantero del avión sufrió daños catastróficos, provocando que los asientos de los pilotos se separaran de la estructura y fueran hallados en el campo de escombros. No obstante, los 72 pasajeros lograron realizar una evacuación ordenada a través de las salidas de emergencia.