Nueva Jersey Un boleto de tren para ir a un juego durante el Mundial podría costar lo mismo que un lugar en el estadio A menos de dos meses del inicio del Mundial de fútbol 2026 en EEUU, Canadá y México, las autoridades de Nueva Jersey anunciaron un alza de 12 veces en el precio de la tarifa del transporte de los hinchas hacia el estadio MetLife —donde se jugará la final del torneo—, despertando críticas de la propia FIFA y de los aficionados.

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Llegar en tren al estadio MetLife en Nueva Jersey durante el Mundial de fútbol 2026, donde se jugarán ocho partidos del torneo —incluyendo la final el 19 de julio—, costará 150 dólares por un viaje ida y vuelta por persona, anunciaron las autoridades locales de transporte este viernes, en medio de las críticas de gobernadores, aficionados al balompié, y la propia FIFA.

La tarifa es casi 12 veces el valor habitual de 12.90 dólares por el trayecto de unos 15 minutos y 9 millas desde la estación Penn de Manhattan, en la ciudad de Nueva York, hasta el estadio de East Rutherford, Nueva Jersey.

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No habrá estacionamiento disponible en el recinto para la mayoría de los aficionados, por lo que las autoridades de Nueva Jersey prevén que unos 40,000 aficionados utilicen el transporte público para cada partido.

El MetLife, donde juegan los New York Giants y los New York Jets de la NFL acogerá partidos de la fase de grupos de potencias futbolísticas como Brasil, Francia, Alemania e Inglaterra, junto con otras naciones, desde el 13 de junio.

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, ha señalado que el recargo era necesario para garantizar que los viajeros de su estado no tuvieran que "pagar la cuenta durante años" por acoger la Copa del Mundo en su regreso a Estados Unidos por primera vez desde 1994.

Sherrill, una demócrata que asumió el cargo en enero, dijo que su administración heredó un acuerdo en el que la FIFA, el organismo rector del fútbol internacional, no aportó "ni un dólar para el transporte", mientras que dejó a la agencia de transporte público del estado —que siempre anda escasa de fondos— "con una factura de 48 millones de dólares".

"La FIFA debería pagar los traslados. Pero si no lo hacen, no voy a permitir que se aprovechen de Nueva Jersey", dijo Sherrill en una publicación en redes sociales el miércoles.

Indignación en la FIFA

La FIFA reaccionó con indignación ante esta sugerencia, criticando el aumento de los boletos de tren. "Fijar arbitrariamente precios elevados y exigir que la FIFA absorba esos costos no tiene precedentes", indicó el organismo rector del fútbol.

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Este jueves la FIFA ya había señalado que los acuerdos firmados con las ciudades sede del Mundial en 2018 estipulaban el transporte gratuito para los aficionados a todos los partidos. También argumentó que ningún otro evento importante celebrado en el MetLife ha tenido que hacerse cargo del transporte de los aficionados.

"Estamos bastante sorprendidos por el enfoque de la gobernadora de Nueva Jersey hoy en día respecto al transporte de los aficionados", declaró la organización en un comunicado el jueves, cuando comenzaron a circular las noticias sobre la supuesta tarifa.

"La FIFA trabajó durante años con las ciudades anfitrionas en planes de transporte y movilidad, lo que incluyó abogar por millones de dólares en fondos federales para apoyar a las ciudades anfitrionas en materia de transporte".

Los funcionarios de NJ Transit dijeron que costaría 62 millones de dólares transportar a los aficionados hacia y desde el estadio durante la duración del torneo, y que las subvenciones externas solo habían cubierto 14 millones de esos gastos previstos.

Ante la masiva afluencia de personas y actividades ligadas a la celebración de los partidos del Mundial,las autoridades deben destinar más trenes, autobuses, personal y recursos para atender la movilidad de decenas de miles de personas, generando costos.

"Esto no es una especulación", dijo el viernes a los periodistas el presidente y director ejecutivo de NJ Transit, Kris Kolluri. "Literalmente estamos tratando de recuperar nuestros costos".

Pero la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, también demócrata, criticó la medida. "El Mundial debería ser lo más asequible y accesible posible. Cobrar más de 100 dólares por un trayecto corto en tren me parece excesivamente caro".

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Y añadió que "eso no ocurre" en la autoridad metropolitana de transporte neoyorquina.

Distintos criterios en otras ciudades sede

Desplazarse en transporte público a los partidos de la Copa del Mundo en los suburbios de Boston también resultará costoso.

Los autobuses exprés desde distintos puntos hasta el Gillette Stadium, sede de los New England Patriots de la NFL, costarán 95 dólares, según anunciaron las autoridades esta semana.

Y miles de aficionados ya han comprado boletos de tren de ida y vuelta por 80 dólares desde Boston hasta la estación de tren de cercanías cercana al estadio. Eso es cuatro veces más de los 20 dólares que normalmente se cobran a los pasajeros por un boleto de ida y vuelta durante los días de partido y otros eventos especiales.

El comité organizador local también anunció que un viaje de ida y vuelta en autobús exprés, reservado a los poseedores de entradas, costaría 95 dólares.

A diferencia del MetLife, el Gillette no está a un paso del centro de la ciudad. El estadio está ubicado en Foxborough, una localidad a unas 30 millas al sur de Boston.

Otras ciudades sede de la Copa del Mundo, como Los Ángeles y Filadelfia, se han comprometido a mantener sin cambios las tarifas de transporte público, señalando que el gobierno de EEUU ha proporcionado unos 100 millones de dólares en subvenciones de transporte a las ciudades sede para mejorar el servicio de autobuses y trenes.

Kansas City está operando autobuses de enlace desde distintos puntos de la ciudad hasta el Arrowhead Stadium que cuestan solo 15 dólares ida y vuelta. También ofrece un autobús gratuito desde el aeropuerto hasta el centro de la ciudad.

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Houston, que recibirá siete partidos de la Copa del Mundo, anunció que añadirá autobuses y vagones de tren para dar servicio a los aficionados, pero tiene la intención de mantener las tarifas en los niveles actuales: 1.25 dólares para los autobuses y los trenes ligeros, y opciones de aparcamiento disuasorio que oscilan entre los 2 y los 4.50 dólares.

Aficionados denuncian una "estafa" en las tarifas

"Es un escándalo. En las competiciones recientes, el transporte estaba incluido o se ofrecía a un precio bajo para los poseedores de entradas", declaró indignado a la AFP Guillaume Auprêtre, portavoz de los Irrésistibles Français, principal grupo de aficionados de la selección francesa (con cerca de 2,500 socios).

Francia disputará dos de sus tres partidos de la fase de grupos en Boston y Nueva Jersey.

La Federación de Aficionados de Inglaterra y Gales (FSA) también denunció una "estafa".

"Al principio nos dijeron que los precios se mantendrían, pero esta información no es una sorpresa. Cada día trae su estafa en este Mundial", reaccionó en redes sociales el órgano de la FSA encargado de los desplazamientos de aficionados, los Free Lions.

La selección de Inglaterra (grupo L) jugará también un partido en Boston y otro en Nueva Jersey.