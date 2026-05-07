Tribunal de Comercio Internacional de EEUU da revés a Trump; bloquea aranceles globales del 10%

Video Trump anuncia hoy , 1 de mayo, hasta 25% en aranceles a autos de la Unión Europea para la próxima semana

En una decisión dividida, un panel de tres jueces del Tribunal de Comercio Internacional emitió una orden que bloquea de manera limitada los aranceles globales del 10% para las pequeñas empresas que presentaron la demanda y para el estado de Washington.