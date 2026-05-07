Tribunal de Comercio Internacional de EEUU da revés a Trump; bloquea aranceles globales del 10%
Un panel de tres jueces del Tribunal de Comercio Internacional emitió una orden que bloquea de manera limitada los aranceles globales del 10% para las pequeñas empresas.
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En una decisión dividida, un panel de tres jueces del Tribunal de Comercio Internacional emitió una orden que bloquea de manera limitada los aranceles globales del 10% para las pequeñas empresas que presentaron la demanda y para el estado de Washington.
El tribunal consideró que el arancel no estaba justificado en virtud de una ley de la década de 1970 misma que fue invocada para su aplicación.
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